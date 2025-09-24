Servitör/Servitris sökes

CH Bistro AB / Servitörsjobb / Norrköping
2025-09-24


Norrköpings tapasfavorit söker Servitör/Servitris!
Vår tapasrestaurang i hjärtat av Norrköping har snabbt blivit en plats där gäster samlas för att äta gott, dricka gott och njuta av den härliga atmosfären. Nu söker vi fler stjärnor till vårt team som vill vara med och ta nästa steg tillsammans med oss.
Vad vi erbjuder dig
En energifylld arbetsplats med skön stämning och härliga kollegor

Ett socialt jobb där du får möta många människor och bidra till deras kväll

Kvälls- och helgarbete - perfekt för dig som vill ha dagarna fria

Vi söker dig som:
Är positiv, serviceinriktad och gillar att ta hand om gäster

Trivs i en miljö där det är fart och fläkt

Är både lagspelare och självgående när det behövs

Har erfarenhet av servering - men det är inget krav, vi lär dig gärna!

Dina arbetsuppgifter
Ta emot gäster och skapa en välkomnande atmosfär

Servera tapas, dryck och ett leende

Bidra till den gemenskap och energi som gör vår restaurang unik

Redo att bli en del av vårt team?
Skicka din ansökan och CV till jobb@tapastapas.se. Urval sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart du kan!
Välkommen att vara med och fortsätta bygga Norrköpings mest omtyckta tapasställe tillsammans med oss!
Obs! Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt annonsförsäljare.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Välkommen med din ansökan och cv via email till jobb@tapastapas.se
E-post: jobb@tapastapas.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitör/Servitris".

Arbetsgivare
CH Bistro AB (org.nr 559468-3624)
Södra Grytsgatan 1 A (visa karta)
602 33  NORRKÖPING

Arbetsplats
Tapas Tapas

Jobbnummer
9525411

