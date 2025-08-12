Servitör/servitris
Hotel Rusthållargården AB / Servitörsjobb / Höganäs
2025-08-12
Hotel Rusthållargården är en hotell- och konferensanläggning, belägen i Arild på natursköna Kullaberg med verksamhet året om.
Anläggningen har 49 hotellrum, 6 konferenslokaler, restaurangkapacitet för ca 200 gäster samt spalounge med behandlingar.
Vill du jobba i fantastiska omgivningar, i en familjeägd organisation och leverera minnesvärda upplevelser till våra gäster?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av servering i restaurangservering. Meriterande är om du har arbetat med bordsservering samt är mat- och vinintresserad, gärna med vinkunskap. Du är ansvarstagande och har en positiv attityd och ett engagemang för uppgiften och att leverera det lilla extra för våra gäster.
Som medarbetare i restaurangen är du en del av ett team som har hand om lunch- och middagsservering till våra konferens- och privatgäster samt framdukning av konferensfika samt Afternoon Tea. Arbetet innebär både buffé och bordsservering, förberedelser samt disk och efterarbete.
Arbetstiderna inkluderar kvällar och helger.
Tjänsten är en fast tjänst, deltid enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: restaurangen@rusthallargarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servis". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotel Rusthållargården AB
(org.nr 556143-8879), http://www.rusthallargarden.se
Stora vägen 26 (visa karta
)
263 73 ARILD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rustållargården AB, Hotel Kontakt
Restaurangchef
Kia Gunsdotter restaurangen@rusthallargarden.se Jobbnummer
9455643