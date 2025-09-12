Servispersonal till Pinchos Heden
Pincho Nation AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2025-09-12
Just nu söker vi medarbetare till Servisen
Hos oss på Pinchos lever och utvecklas våra värderingar och vårt engagemang i varje medarbetare. Därför är det viktigt att hitta fina människor som passar in i just vår kultur och i vår restaurangmiljö för när alla trivs och mår bra så fungerar även jobbet bättre!
Alla ska känna sig välkomna till Pinchos och i Servisen har du därför en mycket viktig roll. Här behöver du vara lyhörd för våra gästers önskemål och få alla att trivas och vilja komma tillbaka. Du kommer få förklara vårt koncept och vår unika app, lära dig vår meny, hålla rent och fint och såklart ha roligt - både med våra gäster och med dina härliga kollegor.
Vilka är vi? På Pinchos tror vi på att leverera en WOW-upplevelse både till våra kunder men också till våra anställda. Vi uppmuntrar alla anställda att vara sig själva, och att just din unika personlighet tillsammans med alla andras är det som utgör Pinchos personlighet!
Vi kan erbjuda dig Ett härligt gäng kollegor
Ett innovativt koncept
En möjlighet att växa och vara med på vår Pinchosresa in i framtiden
Att genom våra gäster få uppleva stunder i livet som är värda att fira!
För att passa bra hos oss tror vi att du Har lätt för att ta egna initiativ
Är noggrann och effektiv
På ett naturligt sätt ger våra gäster ett varmt bemötande
Sprider positiv energi omkring dig
Trivs med att jobba i ett högt tempo
Gärna har tidigare erfarenhet från restaurang/Servis
Låter det som något för dig? Skynda dig att söka! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pincho Nation AB
(org.nr 556870-7623), http://www.pinchos.se Arbetsplats
Pinchos Jobbnummer
9507283