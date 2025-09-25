Servispersonal till Båstad
2025-09-25
Vi söker nu servispersonal till vårt team i Båstad. Är du serviceinriktad med en passion för gästservice? Då kan du vara den vi letar efter!
Om rollen - Servispersonal i BåstadSom servispersonal hos oss har du en viktig roll i att ge våra gäster en oförglömlig upplevelse. Du arbetar i ett sammansvetsat team där gemensamt mål är att överträffa gästers förväntningar och skapa minnesvärda stunder.
Nyckelansvar - Servispersonal Ge exceptionell service och säkerställa en positiv gästupplevelse
Arbeta med servering av mat och dryck samt hantering av beställningar
Bidra till en effektiv och smidig drift på restauranggolvet
Säkerställa att alla gästernas behov tillgodoses snabbt och vänligt
Uppmärksamma och hantera specialbeställningar eller dieter proaktivt
Kvalifikationer och Kompetenser Utmärkt kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta i team
Erfarenhet inom servicebranschen är meriterande
Hög stresstålighet och förmåga att hantera snabba förändringar
Flytande kunskaper i svenska eller engelska
Flexibilitet och en positiv attityd
Körkort är en stor merit
Fördelar med att arbeta hos oss Välkomnas till ett engagerat och samarbetsinriktat team
Arbeta i de vackra och inspirerande omgivningarna i Båstad
Möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling
Dra nytta av attraktiva förmåner och en öppen företagskultur
Arbetstid och anställningsvillkor
Vi erbjuder både deltids- och heltidsanställningar beroende på dina behov. Arbetstiden kan anpassas för att passa dina personliga åtaganden. Lön fastställs individuellt enligt kollektivavtal.
Varför välja att jobba hos oss? Inspiration och erfarenhet: Utveckla dina färdigheter i en professionell miljö som erbjuder stor variation och utmaningar.
Flexibilitet: Anpassa ditt schema för att balansera arbete och fritid.
Gemenskap: Delta i våra sociala aktiviteter och bygg långvariga relationer med kollegor.
Friskvårdsförmåner: Vi erbjuder förmånliga förmåner, inklusive rabatterade träningskort och hotellvistelser.
Stabila arbetsvillkor: Med vårt kollektivavtal garanterar vi trygghet med försäkring, pension och semesterersättning.
RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Med över 20 års erfarenhet och flera kontor i de nordiska huvudstäderna arbetar vi med de mest framstående arbetsgivarna i branschen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Detta är ett deltidsjobb.
RA Hospitality i Norden AB
RA Hospitality Sverige
