Servispersonal - Alc- Extra - Scandic Laholmen - Strömstad
Laholmen Hotell AB / Servitörsjobb / Strömstad Visa alla servitörsjobb i Strömstad
2025-09-04
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Laholmen Hotell AB i Strömstad
Vi söker servicepersonal för att stärka upp vårt erfarna team under höst och vinter vid behov.
Vi söker dig som har öga för service, du som alltid sätter gästen i fokus och tycker om att ge det lilla extra.
Om jobbet
Minimum 3 år erfarenhet som servitris/servitör samt goda kunskaper om vin.
Tjänsten är extra vid behov under höst och vinter.
Du som söker kan ta egna beslut med eget ansvar samt kunna samarbeta med teamet där kommunikation, planering och snabba vändor blir en vardag.
Du måste tala både svenska och engelska, då delar av vårt team och inte minst - gäster talar engelska.
Vad kan vi erbjuda dig?
Du kommer få chansen att arbeta med kollegor från världens alla hörn
Du får möjlighet att jobba i ett företag som ligger i framkant vad gäller mångfaldsfrågor och hållbarhet
Vi är anslutna till Visita och har kollektivavtal vilket innebär att du alltid ska känna dig trygg i din anställning
Du får möjligheten till att vara med i ett erfaret Team, där du kan utvecklas både arbetsmässigt och på det personliga planet där vi tillsammans skapar en härlig atmosfär på Strömstads bästa uteservering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: andrea@laholmen.se Arbetsgivare Laholmen Hotell AB
(org.nr 556547-7816)
Laholmen (visa karta
)
452 30 STRÖMSTAD Arbetsplats
Hotell Laholmen Kontakt
Andrea Lundquist andrea@laholmen.se Jobbnummer
9492138