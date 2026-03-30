Vi söker servis i vår restaurang för säsongs- & sommaranställning!
Är du matintresserad, duktig på att arbeta i team och vill jobba på ett fantastiskt läge i Nybro? Då kan du vara personen vi söker.
Som servis på Krukebo Restaurang kommer dina arbetsuppgifter bland annat bestå av:
Kassahantering
Lättare tillagning av lunch och á la carte
Daglig drift i restaurang
Servering
Anställningen är en säsongsanställning med start i april och avslut i september med möjlighet för förlängning och innehåller varierande arbetstider fördelat på morgnar, luncher och kvällar. Vi söker någon med tidigare erfarenhet inom restaurang och har boende i Kalmar/Nybro området. Övriga villkor bestäms vid anställning. Vi söker även sommarpersonal med anställning på helger och timmar.
Är det dig vi söker, eller känner du någon som vore som klippt och skuren för detta sociala, intressanta och roliga yrke? Skicka då in en ansökan med ert CV samt ett kort personligt brev till jobb@nybrogk.se
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas på att få möta vår nya medarbetare till Krukebo Restaurang på Nybro Golfklubb! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
E-post: jobb@nybrogk.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servis - Restaurangen". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Krukebo Mark och Fritid AB
(org.nr 559063-1452), http://www.nybrogk.se
Krukebo 110 (visa karta
)
382 92 NYBRO Arbetsplats
Nybro Golfklubb Jobbnummer
9828763