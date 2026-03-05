Servis
Avslappnad bodega med inspiration från Barcelonas tapasbarer där du äter tapas och dricker massvis med billig cava från eftermiddag till sen kväll.
Om dig
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för restaurangyrket, mat och dryck. Du är punktlig och har en genuin servicekänsla för både gäster och dina kollegor. Vi tror att du är en glädjespridare, någon som älskar mötet med människor och som har en naturlig känsla för service i fingertopparna.
Som servis hos oss är du en viktig del av helhetsupplevelsen. Du guidar gäster genom menyer och dryckesval, serverar med stolthet och ser till att varje detalj sitter. Du är van att hålla tempot uppe när det krävs, samtidigt som du aldrig tappar bort leendet eller den personliga touchen.
Är du redo att höja ribban och skapa minnesvärda gästupplevelser, är det här din chans att glänsa. För oss är det din personlighet som kommer göra skillnaden. En positiv attityd och viljan att ge det lilla extra är nyckeln.
Omfattning: Heltid
Lön: Efter överenskommelse
Arbetstiderna styrs av verksamhetens öppettider.
