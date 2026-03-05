Servis
Sportbaren På Stortorget AB / Servitörsjobb / Karlskrona Visa alla servitörsjobb i Karlskrona
2026-03-05
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sportbaren På Stortorget AB i Karlskrona
Vi är en amerikansk sportbar med stort fokus på mat och service. Hos oss samverkar stämningen, inredningen, maten, servicen och sporten för att varje gäst ska få en premiumupplevelse. Vi arbetar med kvalitet rakt igenom och använder de bästa råvarorna. Är du serviceinriktad och vill arbeta i ett energifyllt team på Stars and Stripes Karlskrona? Välkommen att söka!
Om rollen Som Servis blir du en viktig del av vårt front-of-house-team. Du ansvarar för att välkomna gäster, ta beställningar, servera mat och dryck samt se till att varje besök blir minnesvärt. Arbetet är omväxlande och stundtals hektiskt med fokus på hög kvalitet, personlig service och gott bemötande. Du kommer främst att arbeta kvällar och helger.Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Mottagande av gäster och hantering av bokningar
Ta emot beställningar och servera mat och dryck enligt våra rutiner
Säkerställa att gästerna trivs och att servicen håller hög standard
Samarbeta med bar och kök för smidig leverans och hög kvalitet
Bidra till en positiv arbetsmiljö och hjälpa kollegor vid behov
Vi söker dig som
Har ett serviceinriktat förhållningssätt och genuint intresse för mat och dryck
Trivs i en social och högtempo-miljö
Är snabb, noggrann och ansvarstagande
Har god samarbetsförmåga och sprider positiv energi
Talar svenska och gärna engelska
Erfarenhet från restaurang eller bar är meriterande men inte ett krav
Vi erbjuder
En varm och inkluderande arbetsfamilj där vi utvecklas tillsammans
Utbildning och möjlighet till personlig utveckling
Arbete i en populär restaurang med roliga kvällar och event
Chance till längre anställning och karriärmöjligheter inom kedjan
Hjälp med boende kan ordnas för den som inte är från stan
Praktisk information Arbetstid: främst kvällar och helger. Placering: Stars and Stripes Karlskrona. Tillträde enligt överenskommelse.
Visar du framfötterna finns goda möjligheter till utveckling och att ta större ansvar. Vill du vara med på vår resa och bidra till att skapa Karlskronas bästa gästupplevelse? Då vill vi gärna höra från dig.
Välkommen hem till oss på Stars and Stripes Karlskrona. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7337326-1876001". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sportbaren På Stortorget AB
(org.nr 556702-0879), https://career.starsnstripes.se
Stortorget 2 (visa karta
)
371 34 KARLSKRONA Arbetsplats
Stars And Stripes Jobbnummer
9779304