2026-03-05


Vi är en amerikansk sportbar med stort fokus på mat och service. Hos oss samverkar stämningen, inredningen, maten, servicen och sporten för att varje gäst ska få en premiumupplevelse. Vi arbetar med kvalitet rakt igenom och använder de bästa råvarorna. Är du serviceinriktad och vill arbeta i ett energifyllt team på Stars and Stripes Karlskrona? Välkommen att söka!
Om rollen Som Servis blir du en viktig del av vårt front-of-house-team. Du ansvarar för att välkomna gäster, ta beställningar, servera mat och dryck samt se till att varje besök blir minnesvärt. Arbetet är omväxlande och stundtals hektiskt med fokus på hög kvalitet, personlig service och gott bemötande. Du kommer främst att arbeta kvällar och helger.

2026-03-05

Dina arbetsuppgifter
Mottagande av gäster och hantering av bokningar

Ta emot beställningar och servera mat och dryck enligt våra rutiner

Säkerställa att gästerna trivs och att servicen håller hög standard

Samarbeta med bar och kök för smidig leverans och hög kvalitet

Bidra till en positiv arbetsmiljö och hjälpa kollegor vid behov

Vi söker dig som

Har ett serviceinriktat förhållningssätt och genuint intresse för mat och dryck

Trivs i en social och högtempo-miljö

Är snabb, noggrann och ansvarstagande

Har god samarbetsförmåga och sprider positiv energi

Talar svenska och gärna engelska

Erfarenhet från restaurang eller bar är meriterande men inte ett krav

Vi erbjuder

En varm och inkluderande arbetsfamilj där vi utvecklas tillsammans

Utbildning och möjlighet till personlig utveckling

Arbete i en populär restaurang med roliga kvällar och event

Chance till längre anställning och karriärmöjligheter inom kedjan

Hjälp med boende kan ordnas för den som inte är från stan

Praktisk information Arbetstid: främst kvällar och helger. Placering: Stars and Stripes Karlskrona. Tillträde enligt överenskommelse.
Visar du framfötterna finns goda möjligheter till utveckling och att ta större ansvar. Vill du vara med på vår resa och bidra till att skapa Karlskronas bästa gästupplevelse? Då vill vi gärna höra från dig.
Välkommen hem till oss på Stars and Stripes Karlskrona.

Sista dag att ansöka är 2026-09-01
