Servicetekniker till växande bolag
Prowork Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Örebro Visa alla maskinreparatörsjobb i Örebro
2026-07-10
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Servicetekniker till Olssons Elektromekaniska
Vill du arbeta i en teknisk och varierande roll där du får kombinera mekaniskt arbete, installation och service? Nu söker Olssons Elektromekaniska en servicetekniker till verksamheten strax utanför Örebro.
Här blir du en viktig del av ett företag med lång erfarenhet inom reservkraft och energilösningar. Rollen passar dig som har ett stort tekniskt intresse, erfarenhet av mekaniskt arbete och trivs med att arbeta både i verkstadsmiljö och ute hos kund. Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Som servicetekniker kommer du bland annat att arbeta med:
Mekanisk montering av generatoraggregat på balkram
Montering av bränslesystem på aggregat och bränsletankar
Installation och montering av generatoraggregat i container med ventilations-, bränsle- och avgassystem
Utrustning av bränsletankar med armaturer och pumpsystem
Service, installation och tekniskt arbete kopplat till reservkraftsanläggningar
Felsökning och förståelse för hur olika tekniska system samverkar
Visst svetsarbete kan förekomma
Montage- och servicearbeten ute hos kund
Resor och övernattningar i samband med kunduppdrag förekommer regelbundet
Bidra till en god arbetsmiljö och ett gott samarbete med kollegor
Vi söker dig som har
Erfarenhet från maskintillverkning, maskinbyggnation eller liknande teknisk verksamhet
Goda kunskaper om dieselmotorer
Hög allmänteknisk kompetens
Grundläggande datorvana
Förmåga att läsa och arbeta efter ritningar
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
B-körkort
BE-körkort är meriterandeDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du är:
Ansvarstagande och strukturerad i ditt arbete
Noggrann och har ett gott ordningssinne
Lösningsorienterad och självgående
Stresstålig och van att arbeta i ett högt tempo
Kvalitetsmedveten med hög arbetsmoral
Social och kommunikativ med god samarbetsförmåga
Om Olssons Elektromekaniska
Elkraft har varit i fokus för familjeföretaget Olssons Elektromekaniska sedan starten i skånska Rydsgård på 1950-talet. Idag är företaget specialiserat på kundanpassade reservkraftslösningar och har byggt upp en stark position på marknaden genom teknisk kompetens, kvalitet och långsiktiga kundrelationer.
Med ett stort personligt engagemang och en familjär företagskultur fortsätter Olssons Elektromekaniska att utveckla framtidens reservkraftslösningar för kunder över hela Sverige.
Rekryteringsprocess
För en smidig och rättvis rekryteringsprocess använder vi AI i det första urvalet. Vår digitala AI-assistent "Sara" kan därför komma att kontakta dig via chatt eller telefon. Detta ger snabbare hantering, ökad flexibilitet och en objektiv bedömning. Går du vidare i processen blir du kontaktad av en rekryterare.
I denna rekrytering samarbetar Olssons Elektromekaniska med Prowork Kompetens.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9998981