Servicetekniker till Lantmännen Maskin
Bravura Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Bollnäs Visa alla maskinreparatörsjobb i Bollnäs
2026-01-19
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Lantmännen Maskin.
Om företaget
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. De ägs av 18 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 60 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar de åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av deras mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Företaget är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos deras ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar de tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se.
Arbetsuppgifter
Som servicetekniker hos Lantmännen Maskin får du ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik. Du ansvarar för service och felsökning av entreprenad- och lantbruksmaskiner - både i verkstaden och ute hos kund. Här erbjuds du stor variation och möjligheten att arbeta med starka, välkända varumärken, vilket innebär auktoriserad service och support.
Du blir en del av ett mindre, sammansvetsat team med hög kompetens och ett genuint engagemang för maskiner, service och nöjda kunder. Våra uppdragsgivare är allt från stora entreprenadföretag till lantbrukare, kommuner och privatpersoner - och du blir en viktig del i att skapa värde för dem.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utföra grundläggande service enligt protokoll (olja, filter, växellådor m.m.)
Felsökning med dator och tolkning av felkoder
Reparation och underhåll av lantbruksmaskiner som traktorer, skördetröskor och redskap
Användning av datorbaserade diagnosverktyg och dokumentation
Kundkontakt och samarbete med verkmästare, platschef och teknisk support
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet av liknande arbete, exempelvis mekaniker
Har grundläggande datorkunskaper
B-körkort
Du erbjuds ett öppet och prestigelöst arbetsklimat där du har kul på jobbet. Initialt får du en gedigen introduktion och utbildningar via bland annat Volvo där du får möjlighet att utvecklas inom avancerad felsökning. Dina personliga egenskaper är viktigast!
Tekniskt intresserad - Du gillar att förstå hur saker fungerar och tycker om att skruva, felsöka och hitta lösningar.
Noggrann och ansvarsfull - Du arbetar metodiskt och dokumenterar ditt arbete på ett tydligt sätt. Du tar ansvar för din arbetstid och står för det du gör - kunderna betalar för din tid och ska känna förtroende.
Lärvillig - Du vill utvecklas och är inte rädd för att fråga när du stöter på något nytt. Du får kontinuerlig utbildning och stöttning.
Social och serviceinriktad - Du kommer att ha kontakt med både kunder och kollegor, så det är viktigt att du är lyhörd, trevlig och har god kommunikationsförmåga.
Ordningsam - Du håller rent omkring dig och ser till att arbetsbil och arbetsplats är i gott skick. Det ger ett proffsigt intryck - både internt och externt.
Lagspelare - I ett litet men sammansvetsat team där alla hjälper varandra. Det är högt i tak och en god stämning, vilket alla behöver bidrar till.
Självständig - Du förväntas kunna utföra servicearbeten självständigt. Samtidigt vet du när det är dags att be om hjälp.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Bollnäs eller närliggande ort, t.ex. Ljusdal. Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
