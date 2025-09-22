Servicetekniker till Helsingborg
Servicetekniker till Helsingborg
Har du bakgrund inom maskin- eller fordonsreparation och trivs ute på fältet? Vill du ha ett självständigt och fritt arbete där du får jobba med teknisk problemlösning? Då kanske detta är din nästa utmaning! Hos oss på KAESER får du arbeta som servicetekniker på ett stabilt företag med kvalitetsprodukter och goda utvecklingsmöjligheter.
Om jobbet som servicetekniker:
Som servicetekniker hos oss ansvarar du för service och installationer av tryckluftsutrustning ute hos våra kunder. Detta innebär att underhålla, felsöka, reparera, installera och driftsätta kompressorer samt skapa rapporter och vissa administrativa uppgifter. Vårt arbetsområde är hela Skåne och Blekinge, och du utgår hemifrån. Lämplig bostadsort kan vara Helsingborg - Jonstorp - Ängelholm - Åstorp och Landskrona med omenjd.
Ditt team i Skåne består av 10 kollegor. I Sverige är vi 90 anställda, varav 35 st tekniker och vi ökar teknikerteamet varje år.
Dina kunskaper och erfarenheter
Teknisk gymnasieutbildning
B-körkort
Erfarenhet inom maskin-/fordonsreparation. Ex som mekaniker, fordonsreparatör, servicetekniker eller liknande
Trivs med, och har förmåga att arbeta självständigt
Du behöver kunna ta emot och förstå skriftliga och muntliga instruktioner på svenska och engelska. Det är även viktigt att du kan skriva och tala svenska väl.
Dina personliga egenskaper
Som person trivs du med att arbeta både självständigt och i team. Du är, precis som dina kollegor, hjälpsam och stöttande samt trivs med att ta eget ansvar. Du är noggrann, ordningsam och tycker om att ha kundkontakter och bygga relationer. Vidare har du förmåga att hantera snabba situationer och vara flexibel när det behövs.
Vad har Magnus Wester, Servicechef att säga om hur det är att jobba på KAESER?
"KAESER är det 100-åriga familjeföretaget med betoning på familj. Idag är det familjens tredje generation som långsiktigt driver oss mot en stabil framtid. Jag har själv arbetat drygt 20 år i företagets serviceorganisation och har aldrig haft en dålig dag!
Vi försöker alltid arbeta flexibelt och vara snabba i våra beslut och agerande. Att ge kollegorna frihet i arbetet är mycket viktigt för mig. Vi har ett gemensamt uppdrag och tydliga rutiner. Hur en individ eller grupp utifrån dem tar sig an uppgiften är för mig ganska oviktig, det viktigaste är att uppgiften blir löst och att personen eller gruppen är nöjd och stolt med resultatet.
Att kollegor trivs och har roligt på jobbet är A och O för framgång. Jag brukar ofta vilja att gruppen stannar upp och tänker på hur långt vi kommit, hur bra vår grupp och vårt samarbete fungerar. Jag upprepar ofta hur stolt jag är över att leda en grupp som denna!"
Vi erbjuder
Vi tycker det är viktigt att du utvecklas och har rätt förutsättningar att göra ett bra arbete. Därför erbjuds du löpande utbildningar, både i Sverige och i vår fabrik i Tyskland. Vi erbjuder både en trygg arbetsplats, och goda utvecklingsmöjligheter. För den som önskar finns även möjlighet att nischa kompetens på speciella produkter och/eller jobba internationellt. Som servicetekniker på KAESER får du ett självständigt och ansvarsfullt arbete inom ett stabilt och väletablerat företag med produkter av högsta kvalitet, och många nöjda kunder.
Våra kärnvärden är:
Hjärta: Vi har roligt på jobbet, är stolta, engagerade och samarbetar prestigelöst.
Hjärna: Vi förstår att kunskap och kompetens som förbättrar för kunden är vårt levebröd och sätter den alltid främst.
Här: Vi är närvarande, engagerade och snabba i reaktioner och problemlösning internt och mot våra kunder.
Vill du veta mer?
Kontakta då Servicechef Magnus Wester på 08-544 44 335. Vi håller intervjuer löpande, skicka därför din ansökan snarast.
Är du mer nyfiken på vad jobbet innebär? Här kan du se en film om vad vår Servicetekniker Mats säger om sitt jobb: https://youtu.be/NN2nF5_9ruI
KAESER KOMPRESSOREN är en av de världsledande tillverkarna och leverantörerna av produkter och tjänster inom området tryckluft. KAESER grundades 1919 som maskinverkstad och producerar idag vid två produktionsanläggningar i Tyskland. Företaget sysselsätter cirka 8000 medarbetare världen över. Så ansöker du
