Sodexo Hjälpmedelsservice söker Fysioterapeut
Sodexo AB / Sjukgymnastjobb / Linköping
2026-05-27
Vill du vara en del av något större? Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!
Sodexo Hjälpmedelsservice är en del av Sodexo Healthcare. Vi vill att våra tjänster ska vara det bästa alternativet för den enskilde människan, för företaget, miljön och ekonomin. Hjälpmedelsservice möter behov från både brukare och förskrivare. Våra hjälpmedelskonsulenter och anpassningstekniker utvärderar noggrant varje hjälpmedel. De ska vara hållbara, säkra, lätta att använda och kunna användas av olika åldersgrupper.
Arbetsbeskrivning
Som hjälpmedelskonsulent får du utlopp för hela ditt kunnande, din erfarenhet och kreativitet. Med olika åtgärder kan du göra stor skillnad för personer med hjälpmedelsbehov. Du ingår i ett konsultationsteam med bred kompetens där ni tillsammans bidrar till det goda livet för personer med funktionsnedsättning. Du arbetar konsultativt och ger vårdgivarna i Östergötland expertstöd kring hjälpmedel. Du genomför utprovningar, utbildningar, handlägger anpassningar och specialanpassningar av hjälpmedel, tillsammans med våra tekniker.
Du arbetar främst med att:
ge information och rådgivning gällande hjälpmedel
ge konsultativt stöd till förskrivare
hålla utbildningar till förskrivare
medverka vid upphandling och sortimentsarbete
orderläggning, beredning och övrig dokumentation.
Om dig
Vi söker dig som har bred erfarenhet av hjälpmedel för vuxna och/eller barn. Som hjälpmedelskonsulent har du möjlighet att fokusera på något/några produktområden och vi ger dig löpande utveckling inom kompetensområdet. Teamet ansvarar tillsammans för arbetet med alla inkommande uppdrag från vårdgivarna inom ramen för hela sortimentet. I Östergötland är våra kunder både Region Östergötland och länets tretton kommuner.
Du är legitimerad fysioterapeut med flerårig erfarenhet i yrket och av arbete med hjälpmedelsförskrivningar samt utprovningar. Du behärskar svenska språket mycket väl i både tal och skrift. Du är van datoranvändare med goda kunskaper i Officeprogrammen och har giltigt körkort för bil samt god körvana.
För att ge god service i rollen som hjälpmedelskonsulent behöver du:
kunna skifta fokus och anpassa dig utifrån vad som händer
ha god samarbetsförmåga
ha god pedagogisk förmåga
vara serviceinriktad
Om tjänsten och ansökan
Detta är ett vikariat under en medarbetares föräldraledighet, beräknad omfattning heltid minst ett år från och med 260815.
Personlig lämplighet är av stor betydelse. Noggrann introduktion och vägledning kommer att ske vid påbörjad anställning.
Vid fackliga frågor kontakta Albert De Haan albert.de.haan@regionostergotland.se
och vid frågor angående tjänsten kontakta produktionschef Petra Björklid mailto:petra.bjoerklid@sodexo.com
Arbetet är på heltid mån-fre 8:00-16:30
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. Sista ansökningsdagen är 260617
Observera att alla medarbetare i Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning.
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.
