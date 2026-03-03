Servicetekniker till Bioteria!
Performiq AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vill du vara en del av ett företag som aktivt arbetar för en grönare och mer hållbar framtid? Vill du arbeta med produkter med stark miljöprofil som ligger i absolut framkant? Trivs du även i en flexibel roll med mycket eget ansvar? Om ja: Då tror vi att rollen som Servicetekniker hos oss är helt rätt för dig!
Varför Bioteria ska vara din nästa arbetsgivare:
• Du får bidra till en grönare och mer hållbar framtid.
• Du arbetar med innovativa produkter inom effektiv avfallshantering.
• Du blir en del av Bioteria, där vi sätter medarbetaren i fokus.
• Du får en stimulerande arbetsmiljö där du utvecklas varje dag.
• Du är med och påverkar både Bioterias och våra kunders framgång och välmå-ende.
Tjänstebeskrivning
Som servicetekniker arbetar du med installation och löpande service av Bioterias biotekniska systemlösningar inom avloppsteknik, avfallshantering och storköksventilation.
Du har ett tydligt ansvarsområde och planerar din tid självständigt, men i nära kontakt med Business Control Center.
Du samarbetar nära med den ansvariga säljaren i regionen. Tillsammans bildar ni ett starkt team som höjer kvaliteten och träffsäkerheten i Bioterias leveranser. Era olika kompetenser är nyckeln för att tillsammans utveckla långsiktiga och hållbara relationer med era gemensamma kunder - som är allt från mindre aktörer till större kommuner och fastighetsbolag.
Du utgår från vårt kontor i Arninge alternativt hemifrån och dina kunder finns i region Storstockholm.
Personprofil
Vi söker dig som är praktiskt lagd och trivs med ett aktivt arbete. Du är en utpräglad problemlösare som alltid strävar efter att leverera resultat av högsta kvalitet. Du är prestigelös, har stark teamkänsla och samarbetar gärna med andra. Samtidigt har du god förmåga att planera och strukturera din arbetsdag på egen hand.
Vidare är det meriterande om du har en bakgrund från VVS- eller ventilationsbranschen. Även tidigare yrken som fastighetstekniker, fastighetsskötare, servicetekniker, elektriker eller snickare är meriterande.
Krav för tjänsten:
• Flytande svenska i tal och skrift.
• B-körkort.
Start: Omgående enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid.
Arbetstid: 07-16 med flexibilitet.
Plats: Du utgår från vårt kontor i Arninge alternativt hemifrån och dina kunder finns runt om i hela Stockholm.
Företagspresentation
Bioteria är ett miljöteknikföretag som infört en helt ny teknik som gör stor skillnad för sina kunder, miljön och för samhället. Bioteria är övertygade om att bioteknikens visioner, möjligheter och konkreta framsteg kommer att möjliggöra fullständigt miljövänliga och hållbara samhällen. Om du delar denna framtidstro - och dessutom vill vara en aktiv del av den pågående Biorevolutionen så är du rätt person för jobbet. Läs mer på Bioteria.com.
PerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Rekryteringskonsult Oscar Backman på Oscar.backman@performiq.se
Ersättning

Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
