Servicetekniker sökes!

2025-10-07
Servicetekniker hos Fastighetstvätt
Som Servicetekniker hos Fastighetstvätt kommer du att spela en viktig roll i att hjälpa våra kunder med installation, service och underhåll av deras maskiner. I denna position kommer du att arbeta både självständigt och i team ute på fältet för att ge våra kunder förstklassig service.
Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba inom områden som El & Installation, VVS, Värme & Kyla. Eller om du helt enkelt är tekniskt begåvad och intresserad av att lösa problem. Det viktigaste för oss är din personliga inställning, en vilja att lära dig nya saker, ordning och reda, samt att du är serviceinriktad.
Att ha ett B-körkort är ett krav då kundbesök utgör en betydande del av arbetet. I denna roll kommer du att vara en del av vårt dedikerade team som strävar efter att erbjuda service i världsklass och att minimera stillestånd för våra kunder.
Erfarenhet och Kvalifikationer:
Erfarenhet inom El & Installation, VVS, Värme & Kyla eller liknande områden
Kunskap om mekanik och teknisk problemlösning
B-körkort
Förmåga att jobba självständigt och i teamPubliceringsdatum2025-10-07Dina personliga egenskaper
Lätt att lära nya kunskaper
Ordningssam och noggrann
Serviceinriktad och bra kommunikatör
Flexibel och lösningsorienterad
Vad vi erbjuder:
Vi på Fastighetstvätt erbjuder dig goda möjligheter till personlig utveckling och vidareutbildning. Du kommer att ingå i ett team av kunniga och hjälpsamma kollegor som stöttar varandra. Hos oss får du chansen att arbeta med frihet under ansvar. Brinner du för att lösa tekniska problem, trivs med att arbeta i en målinriktad miljö och vill vara en del av ett engagerat team, så kan detta vara rätt tjänst för dig!
Fastighetstvätt har sedan starten 2012 haft en stabil tillväxt och vunnit fler och fler kunders förtroende. Vi är idag ett 30-tal medarbetare som installerar och servar tvättstugor, storkök, vitvaror och luftvärmepumpar. Vi utgår från våra lokaler på Ersboda i Umeå och är verksamma i Umeå med omgivande kommuner.
Fastighetstvätt är sedan 2024 med i en koncern med 24 andra bolag och är därmed en del av Servly!
Körkortskrav
• B (Personbil)
Fast Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
Fastighetstvätt i Umeå AB
(org.nr 556824-5632) Körkort
Eric Andersson eric@fastighetstvatt.se 070-3691224
Eric Andersson eric@fastighetstvatt.se 070-3691224 Jobbnummer
9543463