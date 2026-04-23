Servicetekniker Region Syd - Malmö
Assa Abloy Entrance Systems Pedestrian AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Malmö Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Malmö
2026-04-23
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assa Abloy Entrance Systems Pedestrian AB i Malmö
, Lund
, Landskrona
, Göteborg
, Stockholm
eller i hela Sverige
ASSA ABLOY Entrance Systems söker
Servicetekniker till Region Syd - MalmöPubliceringsdatum2026-04-23Om tjänsten
Vi på ASSA ABLOY söker nu en servicetekniker som ansvarar för service, underhåll och reparation av automatiska entrésystem. Som servicetekniker får du möjlighet att arbeta nära våra kunder och säkerställa att våra lösningar servas och underhålls med högsta kvalitet samtidigt som du är företagets ansikte utåt.Om företaget
ASSA ABLOY Entrance Systems är ett globalt företag ledande inom automatiska entré och dörrlösningar som gör miljöer säkrare och mer tillgängliga. Med ett heltäckande synsätt på flödet av människor och varor skapar vi säkra, praktiska, trygga och tillförlitliga automatiska entrélösningar - med bästa möjliga balans mellan kostnad, kvalitet och livstidsprestanda. Läs mer på: www.assaabloyentrance.se
Om rollen
I rollen som Servicetekniker kommer du att arbeta med service och underhåll av ASSA ABLOYs entrélösningar ute hos våra kunder. Arbetet innebär montering, reparationer och underhåll där du som servicetekniker bidrar till att säkerställa att kundens specifika behov blir bemött. Det dagliga arbetet omfattar allt från förebyggande service till akuta reparationer och tekniska förbättringar.
En stor del av ditt arbete kommer vara att förvalta och utveckla kundrelationer, samtidigt som du arbetar nära erfarna kollegor inom service, försäljning och teknisk support. Som servicetekniker har du möjlighet att kombinera service och mekandet med kundkontakter i ett tryggt och stabilt bolag. Du kommer att ingå i ett team med andra tekniker som ger dig stöd och hjälp på din resa hos oss på ASSA ABLOY. Arbetstiderna är vanligtvis måndag-fredag kl. 07.00-15.30 samt förekommande jour. Tjänsten utgår från hemmet och en tjänstebil tillhandahålls enligt gällande policy.Dina arbetsuppgifter
• Självständigt planera och utföra serviceuppdrag
• Utföra felsökning, reparation och underhåll på automatiska entrélösningar
• Lämna prisuppgifter på reservdelar och uppgraderingar i samråd med serviceledare
• Dokumentera och rapportera utfört arbete i interna system samt till kund
• Identifiera kundbehov och föreslå förbättringar, uppgraderingar och tilläggstjänster.
Om dig
För att lyckas och trivas i rollen är det viktigt att du drivs av att hålla en hög servicenivå och tycker det är roligt att ta ansvar för dina uppdrag. Som person är du serviceinriktad, flexibel och strukturerad. Ditt arbetssätt präglas av ett självständigt driv att alltid slutföra det som är påbörjat och kunna prioritera i en flexibel vardag med varierade arbetsuppgifter. Vi ser även att du är duktig på att skapa goda relationer då du kommer att ha en roll med många kontaktytor och mycket kundkontakt. Du tar fullt ansvar för din arbetstid och genom att förstå helheten kan du ge den allra bästa kundupplevelsen. Ingen dag är den andra lik så därför krävs en god förmåga att vara flexibel och att kunna omprioritera vid behov.
Ditt geografiska område är Region Syd där Malmö är huvudort, längre bilresor kan förekomma.
Vi tror att du:
• Har god kännedom om våra produkter, vår marknad och våra konkurrenter
• Grundläggande kunskap i mekanik och svagström. Erfarenhet av felsökning och reparation är meriterande.
• Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift samt har grundläggande kunskaper i engelska
• B-körkort är ett krav
• Vana att arbeta med digitala verktyg (t.ex. MS Office). Kunskap i planeringsverktyg som FMP360 eller liknande är meriterande.
Kontakt och ansökan:
Tjänsten är en heltidsanställning som inleds med en 6 månaders visstidsanställning med god möjlighet till förlängning.
Har du frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta Regional Service Manager Simon Bruun: simon.bruun@assaabloy.com
eller HR Partner Thea Nilsson: thea.nilsson@assaabloy.com
. Urval kommer att ske löpande, varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assa Abloy Entrance Systems Pedestrian AB
Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Assa Abloy Entrance Systems Kontakt
HR-Partner
Thea Nilsson thea.nilsson@assaabloy.com
9871374