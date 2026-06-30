Servicetekniker | Labotek Nordic AB
Hireq AB / Maskinreparatörsjobb / Jönköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Jönköping
2026-06-30
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Om Labotek Nordic AB
Labotek Nordic AB förser nordisk plastindustri med kringutrustning. Vi jobbar med att göra våra kunders plastfabriker mer lönsamma!
Labotek Nordic AB är ett privatägt företag med stark tillväxt. Vi jobbar med välkända varumärken inom alla segment och är den ledande leverantören inom vårt område i Norden. Vårt kontor ligger i Skurup, Skåne. Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Som servicetekniker hos Labotek arbetar du på fältet med service, underhåll och felsökning. En stor del av ditt arbete innebär också montage av nya anläggningar och du arbetar både ensam och i grupp. I rollen ingår dessutom att vara rådgivande mot kund gällande förbättringar och utveckling.
Du utgår från hemmet och är på resande fot måndag till torsdag och är ledig fredag till söndag. Du trivs med att vara på resande fot och har en livssituation som gör att du kan vara hemifrån en stor del av veckan. Ditt arbetsfält är till stor del södra Sverige, men hela Norden är upptagningsområdet för tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig med erfarenhet som servicetekniker. Men även du som är nyutbildad underhållstekniker eller liknande och som är i början av ditt yrkesliv som servicetekniker, har en intressant bakgrund för oss. Du har kunskaper inom styr och regler och vi ser gärna att du har goda kunskaper inom el, mekanik och ritningsläsning.
Det viktigaste för oss är att du har ett genuint intresse för yrkesområdet och ett gott praktiskt handlag då arbetet ställer krav på skicklighet och förståelse. Det är viktigt att du ser möjligheter istället för problem, är serviceinriktad, noggrann och trivs i samarbete med andra.
Du gillar att lösa tekniska problem där du får utlopp för din kreativitet och samtidigt får använda din tekniska kompetens. Att du har en kostnadsmedvetenhet och långsiktighet i de arbete du utför ser vi som en självklarhet. Dokumentation är en daglig rutin i ditt arbete.
Goda kunskaper i Engelska, tyska är meriterande. B-körkort är ett krav.
Denna rekryteringsprocess
I denna rekrytering samarbetar Labotek Nordic med HIREQ. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7996205-2078903". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hireq AB
(org.nr 556878-4275), https://jobb.hireq.se
Jonkoping Travel Center (visa karta
)
553 16 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9985977