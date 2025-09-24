Servicetekniker el Saab Risinge/Växjö
Caverion Sverige AB / Installationselektrikerjobb / Växjö Visa alla installationselektrikerjobb i Växjö
2025-09-24
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Caverion Sverige AB i Växjö
, Älmhult
, Ronneby
, Karlskrona
, Kalmar
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning Caverion Sverige: Vi är Caverion Sverige - en renodlad expert inom teknisk fastighetsförvaltning. Vi förstår att bakom varje byggnad, bakom all infrastruktur, finns människor och verksamheter som är beroende av att allt fungerar. Vi är här för att se till att det gör det. Varje dag, året om. Genom att ta ett helhetsansvar för våra kunders tekniska funktioner, både operativt och strategiskt, åstadkommer vi ökad driftsäkerhet, optimal funktion och minskad energianvändning. Våra engagerade medarbetare, från norr till söder, har den spetskompetens och multitekniska expertis som krävs för att förvalta byggnader och infrastruktur med extra höga krav på driftsäkerhet och prestanda. Som ansvarsfulla förvaltare av några av de tekniskt mest komplexa byggnaderna i Sverige, bryr vi oss om framtiden, och vi är här för att göra den bättre och mer hållbar. Byggda miljöer är en naturlig del av allas vardag. Vi gör fastigheter smartare, säkrare och mer hälsosamma att vistas i. Hos o
Caverion bygger för framtiden, därför behöver vi bli fler! Via smarta fastighetstekniska lösningar bidrar vi till hållbara resultat. Är du intresserad av fastighetsteknik och vill bidra till utveckling av vår kunds fastigheter, då har vi jobbet för dig!
Caverion växer i våra uppdrag och nu har vi en ny spännande roll som servicetekniker med inriktning el till vår kund Saab där du kommer att jobba i deras fastighetsbestånd i Risinge/Växjö. Caverion och Saab har ett avtal gällande teknisk förvaltning, drift och underhåll av fastigheter nationellt. Det är ett partnerskapsavtal som bygger på bl.a. ömsesidigt förtroende och transparens.
Vi går mot en spännande framtid och bygger ett team som är nationellt ansvarig för vår kunds fastighetsbestånd.
Du får möjlighet att jobba med
Du kommer i huvudsak ansvara för tillsyn, skötsel, förebyggande och planerat underhåll av elektriska anläggningar på kundsite, även mindre installationsarbeten och fastighetsskötsel förekommer. Du jobbar både självständigt men också tillsammans med vårt kompetenta team. Beredskap ingår.
Du kommer också att arbeta med:
• Planering av eget arbete
• Förbereder arbete och materialbeställningar
• Daglig återrapportering (text, tid, resor, material, UE samt antal inköp)
• Anläggningsskötare för brandlarm
• Exempel på arbetsområden man kommer arbeta med är Elanläggningar, styr/regler, SBA inkl. anläggningsskötare brandlarm mm.
Våra medarbetare är vårt hjärta
Våra medarbetare är den största tillgången vi har i vårt företag. Vi kan vara stolta över hur vi ser till att vi som företag lyckas genom att arbeta tillsammans.
Hos Caverion får du möjlighet att utvecklas genom att förstärka, förnya och vidareutveckla din kompetens. Vår egen digitala utbildningsplattform säkerställer de kurser och certifieringar du behöver för att ligga i framkant inom ditt område. Hög arbetsglädje hos en stabil och trygg arbetsgivare med god ekonomi, där säkerheten alltid kommer först.
Våra värderingar
Vi leder Vi levererar Vi bryr ossPubliceringsdatum2025-09-24Bakgrund
Vi ser att du är en servicetekniker med inriktning el med viss erfarenhet.
• ECY-certifikat
• Kunskap om el-dokumentation är en merit
• Förmåga att kunna arbeta självständigt med dagliga kundkontakter är en merit
• Vana att arbeta med dokumentation och avrapportering är en merit
• Du har god svenska i tal och skrift
• B-körkort.
För att lyckas i rollen ser vi att du har god förmåga att bygga förtroendeingivande relationer och drivs av goda samarbeten med kund och kollegor. Du är tekniskt intresserad och motiveras av förbättringsarbete och utveckling. Vi vill att du är ansvarstagande och har mycket god förmåga att organisera ditt arbete samt trivs med analysarbete och rapporteringar.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vi erbjuder
• Goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Både inom det egna området, inom ett nytt ämne eller en ny position med mer ansvar
• Möjlighet att arbeta i en positiv, inkluderande och aktiv arbetsmiljö där fokus ligger på säkerhet
• Arbeta i ett företag där hållbarhet står högt på agendan, där vi åtar oss att göra skillnad tillsammans med våra kunder
• Bra löne- och försäkringssystem, inklusive pensions- och sjukförsäkring via kollektivavtal
• Caverion är en drivande kraft för mångfald och jämställdhet
• Attraktiv förmånsportal
Kontakt & Ansökan
Om du tycker att detta låter intressant och har någon fråga är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Lisbeth Hulander tel. 073-081 74 04 alt. mail lisbeth.m.hulander@caverion.com
Alla former för telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t ex från rekryterings-/ bemanningsföretag/annonssäljare undanbedes.
OBS: Skicka gärna in din ansökan redan idag då urval sker löpande.
Vi tar inte emot ansökningar via mail!
Välkommen med din ansökan! Varaktighet, arbetstid, etc.
Fast anställning Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Caverion Sverige AB
(org.nr 556052-8753), https://www.caverion.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Risinge Jobbnummer
9523850