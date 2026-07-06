Servicetekniker
LK Systems AB / Maskinreparatörsjobb / Gävle Visa alla maskinreparatörsjobb i Gävle
2026-07-06
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos LK Systems AB i Gävle
, Stockholm
, Örebro
, Ånge
, Piteå
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-06Om företaget
Vi på LK Prefab AB utvecklar och tillverkar skräddarsydda prefabricerade lösningar för VVS-branschen. På vår fabrik i Gävle har vi levererat smarta systemlösningar till marknaden i över 20 år under mottot "Från din idé till färdig lösning".
Vår auktoriserade serviceverkstad i Gävle är specialiserad på service, kalibrering och reparation av LK Pressverktyg och tillbehör. Genom noggrann kontroll och årlig service säkerställer vi säkra installationer och högsta kvalitet för våra kunder.
Är du en teknikintresserad problemlösare som drivs av att leverera hög kvalitet och ge förstklassig service? Då kan du vara den servicetekniker vi söker till vår verkstad i Gävle!
Om rollen
Som servicetekniker hos oss arbetar du i en varierad roll med fokus på service, kalibrering och reparation av pressmaskiner samt tillhörande utrustning. Du blir en viktig länk i vårt team och bidrar till att våra resurser – maskiner, utrustning och lokaler – nyttjas på bästa och mest optimala sätt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Service, kalibrering och reparation av pressmaskiner med tillbehör.
Ansvara för reservdelslager och inköpsbeställningar.
Kundkontakt och support via både telefon och e-post.
Hålla i utbildningar gällande service av pressmaskiner vid behov.
Ha ett nära samarbete med kollegor och vid behov stötta andra avdelningar med montering och övriga arbetsuppgifter.
Arbeta aktivt i enlighet med företagets policy, mål och förväntningar.
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen har du ett stort intresse för teknik samt en god förmåga och vilja att snabbt ta till dig ny information. Som person är du flexibel, engagerad och har en mycket god problemlösningsförmåga. Då rollen innebär mycket kontakt med både kunder och kollegor är det avgörande att ditt bemötande präglas av en positiv inställning, god samarbetsförmåga och tydlig kommunikation.
Kvalifikationer och meriter
God dator- och teknikvana samt en hög kvalitetskänsla i ditt arbete.
Meriterande: Teknisk utbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet.
Meriterande: Goda kunskaper i affärssystemet Monitor samt Officepaketet (Word, Excel, Outlook).Så ansöker du
Låter detta som rätt utmaning för dig? Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev.
Sista ansökningsdatum är den 21/8, men skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi tar ej emot ansökningar via e-post.
Kontaktperson: Mattias Angust
E-postadress: mattias.angust@lkprefab.se
Telefon: 073-382 51 32
Frågor om tjänsten?
Har du frågor eller vill veta mer om rollen innan du skickar in din ansökan? Kontakta oss gärna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LK Systems AB
(org.nr 556274-2758)
Strömmavägen 2 (visa karta
)
803 09 GÄVLE Arbetsplats
LK Prefab AB Jobbnummer
9993999