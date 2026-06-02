2026-06-02
OH Teknik är ett familjeföretag i Katrineholm med lång erfarenhet av tillverkning inom prefabbetong och stål. Vi är specialiserade på produkter som smörjgropar, takarbetsplattformar, pelarlyftar, fordonsvågar och övriga prefabkonstruktioner – bland annat tak, väggar och golv till kassuner samt källsorteringssystem.
Vi levererar kundanpassade lösningar av hög kvalitet till några av Sveriges största industriföretag och byggaktörer, däribland Scania, Volvo, Skanska, Peab, Bilprovningen, ABB, samt ett flertal lastbilsverkstäder och bussdepåer.
På OHT är vi ett sammansvetsat team som värdesätter både kompetens och gemenskap. Vi tror på att trivsel på jobbet ger bättre resultat – därför ser vi till att ha kul tillsammans, även utanför arbetet. Vi arrangerar regelbundet företagsevent, grillkvällar, julfester och så går vi på konserter och sportevent, och på vardagen bjuds det ofta på pizza, fika och tårta på kontoret.
Hos oss är laget lika viktigt som individen, och vi är stolta över att kombinera hantverksskicklighet, yrkesstolthet och familjär stämning i allt vi gör.
OH Teknik söker en servicetekniker till en central roll i vår satsning på service, montage och kundsupport. Tjänsten kombinerar praktiskt arbete i verkstad med fältarbete ute hos kund runt om i Sverige. Du blir en viktig del i att både utföra service och montage samt bidra till att utveckla struktur, arbetssätt och vår serviceorganisation. För rätt person finns goda möjligheter att växa vidare mot en ledande roll. Arbetet innebär stor variation, frihet och resor, där du till stor del arbetar ute hos kund.Dina arbetsuppgifter
Du arbetar både praktiskt och utvecklingsinriktat med montage, service och kundsupport.
Arbetet innebär att:
• Utföra montage i verkstad och ute hos kund
• Installera och driftsätta teknisk utrustning i smörjgropar, verkstäder och depåer
• Arbeta med service, underhåll och reparation av teknisk utrustning
• Felsöka och lösa problem på plats hos kund
• Bidra till driftsäkerhet och hög kundnöjdhet
• Vara delaktig i att utveckla serviceorganisation, struktur och arbetssätt
• Skapa och utveckla långsiktiga kundrelationer
Arbetet sker i hela Sverige och innebär frekventa resor och övernattningar.
Vi söker dig som
• Har teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet inom mekanik, montage eller verkstad
• Har erfarenhet av service- och montagearbete
• Är praktiskt lagd och tycker om problemlösning
• Har B-körkort och kan tala/läsa/skriva svenska
Meriterande:
• Kunskap inom el och hydraulik
• Erfarenhet av felsökning och teknisk kundservice
• Tidigare ansvar eller arbetsledning
Som person är du lösningsorienterad, självgående och ansvarstagande. Du trivs med variationen mellan praktiskt arbete och kundkontakt, har ett högt kvalitetstänk och vill utvecklas tillsammans med företaget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Montico HR Partner AB
(org.nr 556580-6741), https://www.montico.se
Videvägen 5A (visa karta
)
641 49 KATRINEHOLM
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OH Teknik Kontakt
Moa Sporrenklint moa.sporrenklint@montico.se
9940843