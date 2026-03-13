Servicetekniker

Vi söker nu en servicetekniker till ett företag i HelsingborgPubliceringsdatum2026-03-13Om företaget
Vår kund är ett väletablerat teknikföretag inom fordonsindustrin som specialiserar sig på konstruktion, anpassning och underhåll av tunga fordon. De levererar kundanpassade lösningar med fokus på funktion, kvalitet och långsiktig hållbarhet. Företaget befinner sig i en spännande utvecklingsfas med ökad efterfrågan på sina tjänster och produkter.
Arbetsmiljön präglas av ansvarstagande, engagemang och en tydlig vilja att förbättra och förenkla för sina kunder. Organisationen är platt och familjär, vilket ger goda möjligheter att påverka och bidra med egna idéer. Samarbete, yrkesstolthet och en stark gemenskap genomsyrar verksamheten, där initiativ uppmuntras och trivsel prioriteras.Om tjänsten
I rollen som servicetekniker kommer du att arbeta med reparationer av tunga fordon. Du blir en viktig del av ett team där din tekniska kompetens och problemlösningsförmåga bidrar till kundernas framgång. Arbetet är varierande och praktiskt, där du både arbetar självständigt och tillsammans med kollegor.
Tjänsten innebär arbete i en verkstadsmiljö där varje dag bjuder på nya utmaningar och möjligheter till utveckling.
Vi söker dig som
Vi söker dig som är tekniskt intresserad och gillar att arbeta praktiskt med händerna. Du är lösningsorienterad, självgående och har lätt för att samarbeta. Rollen kräver ett intresse för tunga fordon, mekanik och reparation.Kvalifikationer
Erfarenhet som tekniker, montör eller reparatör, gärna inom fordon eller industri.
Teknisk utbildning inom exempelvis fordonsteknik eller mekanik är meriterande.
Goda kunskaper i el, felsökning av elsystem samt gärna även hydraulik.
B-körkort är ett krav.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
ÖvrigtI denna rekrytering samarbetar företaget i fråga med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på Elliot.Sahlstrand@kraftsam.se
