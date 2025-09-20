Servicetekniker
Mastervolt Sweden AB / Elektrikerjobb / Göteborg Visa alla elektrikerjobb i Göteborg
2025-09-20
Om rollen
Som vår nya drifttekniker/servicetekniker blir du företagets ansikte utåt. Din huvudsakliga uppgift är att hantera inkommande serviceärenden och på plats hos våra kunder. Du kommer att arbeta självständigt med att felsöka, reparera och utföra underhåll på våra tekniska system. Rollen är dynamisk och kräver både teknisk expertis och en god förmåga att bygga relationer med kunder och leverantörer.
Huvudsakliga ansvarsområden
Service och underhåll: Utföra planerat förebyggande underhåll samt akut felavhjälpning på våra anläggningar. Detta inkluderar mekaniskt och elektriskt arbete, samt programmering och justering av styrsystem.
Kundkontakt: Vara en professionell representant för företaget vid besök hos kunder. Kommunicera tydligt kring status på serviceärenden, föreslå lösningar och ge teknisk support.
Felsökning: Självständigt diagnostisera och åtgärda komplexa fel. Använda tekniska scheman, diagnosverktyg och din egen expertis för att snabbt hitta grundorsaken till problem.
Dokumentation: Föra noggranna loggar över utförda arbeten, underhållsinsatser och eventuella incidenter. Rapportera status och avvikelser till ansvarig chef.
Resor: Resa till olika platser i Sverige för att utföra serviceuppdrag. Detta innebär övernattningar och flexibla arbetstider.
Kvalifikationer och erfarenheter
Utbildning: Relevant teknisk utbildning, exempelvis inom el, automation, mekanik eller motsvarande.
Erfarenhet: Flera års erfarenhet av arbete som drifttekniker, servicetekniker eller liknande roll, med vana att arbeta i fält.
Teknisk kompetens: Goda kunskaper inom relevanta områden, till exempel batterisystem, nätverk och marina elsystem. Förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar och scheman.
Personliga egenskaper: Du är självgående, serviceinriktad och ansvarsfull. Du är en problemlösare som inte drar dig för att ta dig an nya utmaningar. Social kompetens och god kommunikationsförmåga är avgörande.
Körkort: B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder
En ansvarsfull och fri roll med stor variation och möjlighet att arbeta med den senaste tekniken. Vi erbjuder förmånsbil och goda möjligheter till vidareutbildning och personlig utveckling.
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
E-post: jobb@mvs.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mastervolt Sweden AB
(org.nr 556598-3318), http://www.mvs.se
Hulda Mellgrens Gata 2
För detta jobb krävs körkort.
