2025-12-28


Är du en problemlösare med stort tekniskt intresse samt gillar att arbeta praktiskt? Trivs du med variation i arbetet, frihet under ansvar samt kundkontakt? Då kan du vara serviceteknikern vi söker!

Om tjänsten
I denna tjänst så kommer du att ansvara för installation, service, underhåll samt reparation av anläggningarna hos era kunder som kommer bestå av exempelvis bostadsrättsföreningar eller fastighetsägare. Vår kund ser att behovet finns över lång tid med möjlig chans för en överrekrytering efter konsultuppdraget.
Vi har kollektivavtal med SEF och ger våra anställda schyssta arbetsvillkor och möjligheter till att utvecklas! Detta är ett konsultuppdrag via oss på Boost technical power.
Om dig
Vi söker dig med relevant utbildning eller yrkesvana. Som person är du ansvarstagande, nyfiken och samarbetsvillig. Du har tidigare erfarenhet från området och trivs en roll som servicetekniker eller så är du en teknikintresserad, praktisk person som vill utvecklas som tekniker. Vi kommer lägga stor vikt vid personlighet för denna rekrytering och du behöver kunna arbeta självständigt, även om dina kollegor alltid är ett samtal bort.
Krav för tjänsten:
B-körkort
Bakgrund inom teknik, exempelvis via gymnasium eller tidigare arbetsplats
Teknikintresse

Meriterande:
Tidigare erfarenhet som servicetekniker

Så ansöker du
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb.gbg@btp.se. Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Vid ansökan var god ange referens: Servicetekniker - Göteborg

Om företaget
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi.
Vi ser fram emot din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2026-01-27
E-post: jobb.gbg@btp.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicetekniker - Göteborg".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Btp Sweden AB (org.nr 556775-5029), http://btp.se
418 77  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Boost Technical Power

Kontakt
Jonas Mellbin
jonas@btp.se
0732442304

Jobbnummer
9664125

