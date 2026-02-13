Servicerådgivare
2026-02-13
Vill du arbeta i ett tryggt och stabilt familjeföretag där kompetens, engagemang och utveckling står i centrum?
Vi söker nu en Servicerådgivare till vår lastbilsverkstad i Linköping - en nyckelroll för både kundupplevelsen och vår dagliga verksamhet. Hos oss blir du en del av ett företag med långsiktighet i fokus, stark laganda och stor yrkesstolthet.
Om rollen
Som Servicerådgivare är du länken mellan kund och verkstad. Du ansvarar för hela serviceprocessen - från första kundkontakt och bokning till uppföljning och fakturering. Ditt uppdrag är att säkerställa hög kvalitet i varje steg, möta kundens behov och bidra till en effektiv och lönsam verkstadsdrift.
Du arbetar i ett serviceteam som hjälps åt i den dagliga driften, här ansvarar ni för att kunden blir nöjd från inlämning till utlämning, ditt ansvar som servicerådgivare är att sköta mottagandet av fordonet, kommunikationen med kund under tiden fordonet är på verkstaden samt eventuella förändringar i bokningen. Du ansvarar för hantering av leads i Scanias digitala miljöer, samt fortlöpande fakturering av verkstadsjobb.
Här får du arbeta i en tekniskt avancerad miljö där din förståelse för fordon, struktur och helhet är avgörande för att skapa bästa möjliga lösning för kunden.
Därför ska du välja oss
Hos oss får du mer än bara ett jobb:
• Ett tryggt och stabilt familjeföretag med långsiktigt perspektiv
• Stora utvecklingsmöjligheter inom bolaget
• Kollegor med hög kompetens som gärna delar med sig av sin kunskap
• En arbetsmiljö präglad av samarbete, engagemang och yrkesstolthet
• Vi tror på att växa tillsammans - både som team och som individer.
Vem är du?
Du har en god teknisk förståelse och trivs i en miljö där struktur, kvalitet och noggrannhet är avgörande. Samtidigt har du ett starkt kundfokus och drivs av att hitta lösningar som skapar värde - både för kunden och för verksamheten.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har tekniskt förståelse och erfarenhet för tunga fordon
• Är strukturerad och arbetar systematiskt
• Har god administrativ och digital förmåga
• Har lätt för att prioritera
• Är kommunikativ och professionell i ditt bemötande
• Är engagerad, ansvarstagande och har ett naturligt driv
Du är en lagspelare som vill bidra till helheten och som motiveras av att arbeta i en verksamhet där kvalitet och kundnöjdhet står i fokus.
Ett krav för tjänsten är att du har B-körkort, men har du även C- eller/och D-behörighet är det meriterande.
Övrig information
Tjänsten är på heltid.
Vill du veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att ringa eller maila vår Servicechef på 013 - 255055 alternativt mikael.hansson@engstromsbil.se
Känns detta som rätt uppdrag för dig? Sista ansökan är 15 mars men tjänsten kan komma att tillsättas tidigare så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Engströms Lastbilar AB
(org.nr 556560-1837), https://www.engstromsbil.se/
Roxtorpsgatan 20 (visa karta
582 73 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Servicechef
Mikael Hansson mikael.hansson@engstromsbil.se 013 -255055 Jobbnummer
9742699