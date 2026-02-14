ServiceNow Developer
2026-02-14
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en ServiceNow-utvecklare som vill arbeta verksamhetsnära med att vidareutveckla och förvalta plattformslösningar. I rollen samarbetar du tätt med beställare och användare för att förstå behov, omsätta dem till krav och leverera lösningar som skapar tydlig nytta i organisationen. Uppdraget omfattar hela kedjan från krav och prioritering till test, driftsättning och förvaltning.
ArbetsuppgifterHa dialog med beställare och användare för att fånga verksamhetens behov
Ta fram kravspecifikation baserat på identifierade behov
Utveckla och konfigurera lösningar i ServiceNow utifrån verksamhetskrav
Ta fram underlag för prioritering av arbetet
Kommunicera status och progress till relevanta intressenter
Testa och verifiera att lösningen uppfyller ställda krav
Driftsätta nya lösningar
Förvalta och vidareutveckla befintliga lösningar
KravNågra års erfarenhet av mjukvaruutveckling och förvaltning
Erfarenhet av ServiceNow och dess moduler
Erfarenhet av GlideScript/JavaScript
Erfarenhet av HTML/CSS/Angular
Erfarenhet av Flow Designer/Workflow Engine
Erfarenhet av UI Builder och data management
MeriterandeErfarenhet av ServiceNow-utveckling i både standardprodukter och anpassade lösningar (custom apps)
God förståelse för ITSM-/ITOP-processer
Erfarenhet av att använda ServiceNow för processförbättringar även utanför ITSM (t.ex. HR, säkerhet, ekonomi & finans)
Erfarenhet av integrationer (standard och custom API:er)
Erfarenhet av att hålla ihop mindre utvecklingsinitiativ
Strategisk och analytisk förmåga
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skriftSå ansöker du
