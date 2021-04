Servicemontör Apparatskåp - Etcon Automation AB, Stockholm - Konsult Kristina Hjertonsson - Elektronikjobb i Upplands Väsby

Konsult Kristina Hjertonsson / Elektronikjobb / Upplands Väsby2021-04-08EtconGruppen är en koncern verksam i Stockholmsområdet och Östergötland. Vi erbjuder branschledande tjänster inom fastighetsautomation och teknisk förvaltning och letar ständigt efter nya utmaningar och möjligheter.Etcon Automation AB har sin huvudverksamhet i Åtvidaberg men har nu också tack vare stor efterfrågan i Stockholmsområdet startat upp en avdelning på huvudkontoret i Årsta, Stockholm.SERVICEMONTÖR APPARATSKÅP - ETCON AUTOMATION AB, STOCKHOLMVi söker en engagerad och driven apparatskåpsombyggare till vår avdelning i Stockholm. Vill du ha ett arbete där du får ta stort ansvar och vara med att påverka så är detta tjänsten för dig. Detta är möjligheten att arbeta med stort eget ansvar i ett engagerat gäng inom en företagsorganisation som värdesätter enkelhet, nyfikenhet och engagemang. Vi söker en mycket driven person med förmågan att se helheten såväl som att lösa de små problemen.Vi sätter stort värde i att allt arbete utförs effektivt både tekniskt och ekonomiskt och med en ständig ambition att i alla lägen verka för att utveckla företaget framåt.2021-04-08Arbetet består i huvudsak av små och stora ombyggnader i apparatskåp för fastighetsautomation, på plats hos kunder i Stockholmsområdet. Allt från att utföra totat utbyte och modernisering av kraftkomponenter och styrutrustning i befintliga apparatskåp till att göra enklare kompletteringar i nybyggda ej driftsatta anläggningar.Du kommer att vara en mobil enhet med hela Stockholmsområdet som arbetsplats.Ombyggnation av befintliga apparatskåp hos kund inkl. dokumentering av ombyggnaderFelsökning och åtgärder i befintliga apparatskåp och anläggningarElinstallationsarbete inom styranläggningarTest och prov av apparatskåp och utfört arbeteFelsökning och åtgärder på befintliga anläggningarEv. utföra nybyggnation av apparatskåp i vår verkstadErfarenhet från elinstallationsarbeteErfarenhet av arbete inom serviceyrketVan av arbete i Office-paketetDu uttrycker dig och skriver obehindrat i svenska samt har goda kunskaper i engelskaKörkort BMeriterande:Van av att läsa kretsschemanErfarenhet från styr- och reglerinstaIIationer eller fastighetsautomationKunskaper i CADMontage av elektriska styrutrustningar/apparatskåpSjälvständigServiceinriktadNoggrannStruktureradÖvrig information:Tjänsten utgår från Årsta i Stockholm. Företaget sitter i fina lokaler och du välkomnas in i en företagskultur som kännetecknas av en kreativ och positiv entreprenörsanda med högt tempo och engagerade medarbetare.Som anställd på Etcon Automation AB har du servicebil och friskvårdsbidrag. Vidare gör företaget mycket aktiviteter gemensamt och åker varje år på en uppskattad resa tillsammans.Tjänsten är en heltidstjänst och ska tillsättas så snart som möjligt. Intervjuer till tjänsten sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut - skicka in din ansökan redan idag.För att söka tjänsten går du in på RekryteringsKonsultens hemsida www.rekryteringskonsulten.nu Vi hanterar inga ansökningar via brev eller e-post. Alla ansökningar till RekryteringsKonsulten hanteras konfidentiellt.Välkommen med din ansökan!#jobbjustnuSista dag att ansöka är 2021-04-23Konsult Kristina Hjertonsson19468 UPPLANDS VÄSBY5679752