Serviceman
Polismyndigheten, Polisregion Väst / Vaktmästarjobb / Skövde Visa alla vaktmästarjobb i Skövde
2026-02-24
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten, Polisregion Väst i Skövde
, Skara
, Falköping
, Mariestad
, Lidköping
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
PO Skaraborg
Polisområde Skaraborg är ett av fem polisområden i polisregion Väst. Polisområde Skaraborg sträcker sig över 15 kommuner och är indelat i två lokalpolisområden: västra Skaraborg och östra Skaraborg. På polisområdesnivå finns en utredningssektion och ett polisområdeskansli.
LPO östra Skaraborg
Lokalpolisområde östra Skaraborg ingår i polisområde Skaraborg. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service. Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Som serviceman kommer du hantera arbetsuppgifter såsom exempelvis enklare snickeriarbeten, lysrörs- och lampbyten, beställning/inköp av varor och tjänster, fakturahantering, påfyllning av förbrukningsmaterial, varumottagning, posthantering, sophantering/källsortering, hantering viss mån av felanmälan samt kontakt med fastighetsskötare och leverantörer.
Som serviceman kommer du även att hantera fordonsparken och ha löpande kontakt med fordonssamordnaren i polisområdet. Vidare planerar du och utför däckbyten vid behov och utför lättare underhållsarbeten på fordonen, det vill säga logistik och administration kring fordon så som bokningar av service, besiktning och att underhålla samt uppdatera fordonsparken
God fysik krävs i arbetet då tunga lyft förekommer i form av till exempel mindre och större flyttar och andra transportuppdrag vid behov.
Du ska vara flexibel och kunna arbeta på alla orter inom Polisområdet/Lokalpolisområdet.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Godkänd gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivare bedömer som relevant
• Arbetslivserfarenhet från serviceyrke som innefattat kundkontakter i närtid till exempel från däckverkstad, vaktmästare eller annan arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• God kompetens av att använda dator och digitala verktyg/IT-system
• B-Körkort och god vana att köra bil
Det är meriterande om du även har:
• Arbetslivserfarenhet i närtid av arbete med lager- och logistik
• Truckkort
• Utökad körkortsbehörighet BE alternativt B96
• Utökad körkortsbehörighet C
• Erfarenhet av datasystemen UBW
Personliga egenskaper
Som serviceman har du många kundkontakter både inom och utanför polisområdet, vilket kräver att du är serviceinriktad, har god samarbetsförmåga och är kommunikativ. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du arbetar självständigt vilket förutsätter att du kan ta egna initiativ, själv planera och strukturera dina dagar och är ansvarstagande. Du bibehåller lugnet och fokuserar på rätt saker även då arbetsbelastningen
stundtals är hög. För att trivas och bli framgångsrik i rollen är du en problemlösare som är händig och praktiskt lagd.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning sex månader
Anställningsbenämning: Administratör
Arbetsort: Skövde
Arbetstid: Dagtid med flex
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Serviceman
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
#LI-Onsite
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB348/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten, Polisregion Väst Kontakt
HR-konsult
Anette Tegnér anette.tegner@polisen.se Jobbnummer
9761391