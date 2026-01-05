Serviceledare Sollefteå
Kempes El AB / Installationselektrikerjobb / Sollefteå Visa alla installationselektrikerjobb i Sollefteå
2026-01-05
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kempes El AB i Sollefteå
, Kramfors
, Härnösand
, Sundsvall
, Umeå
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-05Om tjänsten
Kempes El AB söker nu en engagerad och affärsdriven Projekt- och Serviceledare som vill ta ett helhetsansvar för både serviceverksamhet och projekt inom elinstallation. Här får du en viktig roll i ett team med hög kompetens och stark gemenskap, där du på sikt kommer få växa med ökade projektvolymer. Du får inte ett formellt personalansvar, men du får stort förtroende och ansvar för att hålla ihop den dagliga verksamheten. Tjänsten är en kombination av operativt ansvar och administrativa uppgifter med fokus på teknisk ledning, kunddialog och affärsmässig uppföljning.
Dina framtida arbetsuppgifter Rollen innebär ett helhetsgrepp om både serviceledning och projektledning, där du samarbetar nära montörer, kalkylator och platschef.
Leda och fördela serviceuppdrag och mindre projekt
Vara den naturliga kontaktpersonen för både kunder och montörer
Upptäcka och skapa nya affärsmöjligheter
Säkerställa att våra uppdrag flyter smidigt och håller hög kvalitet
Bidra aktivt till att lyfta och utveckla Sollefteåfilialen
Offertarbete och kalkylering av mindre projekt inom el
Arbeta med affärs- och prognosverktyg för styrning och uppföljning
Vi söker dig som Krav:
Har erfarenhet från elinstallationsbranschen
Är strukturerad, kommunikativ och gillar problemlösning
Tycker om att skapa relationer och se möjligheter
Vill vara med och utveckla en filial med stor potential
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort är ett krav
Meriterande
Erfarenhet av projektledning eller ledande roll inom service
Kalkylering Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: rasmus.odling@kempesel.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Serviceledare Sollefteå"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kempes El AB
(org.nr 556464-7237), http://www.kempesel.se
Nipan 50 (visa karta
)
881 52 SOLLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Rasmus Ödling rasmus.odling@kempesel.se 070-3507210 Jobbnummer
9669788