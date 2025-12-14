Serviceinriktad lokalvårdare och måltidsbiträde till Vattenfallgymnasiet
2025-12-14
Vill du ha ett viktigt serviceuppdrag i en unik skolmiljö? Är du en person som trivs med att ge service, skapa trivsel och ha ordning omkring dig? Då är du varmt välkommen till oss på Vattenfallgymnasiet i Forsmark!
Om oss
Vattenfallgymnasiet drivs av Teknobildning AB och är en liten, vackert belägen skola i Forsmarks bruk. Vi erbjuder utbildning som förenar tekniskt kunnande med globalt tänkande i nära samarbete med energibranschen. Hos oss blir du en del av en tajt personalgrupp som med stor förmåga skapar intresse, glädje och samhörighet. Vi arbetar tillsammans för elevernas bästa och för en hållbar framtid.
Om tjänsten Vi söker nu en medarbetare som kan kombinera rollerna som lokalvårdare och måltidsbiträde. Du blir en nyckelperson för att skapa en trivsam och inbjudande miljö för våra elever och vår personal.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Lokalvård: Städning av skolans lokaler och skolmatsal för att säkerställa en ren och fräsch studie- och arbetsmiljö.
Måltidsservice: Mottagning, iordningsställande samt servering av frukost och lunch till våra elever och personal.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarsfull och tycker om att arbeta bland ungdomar. Du ser vad som behöver göras och har förmågan att planera din tid effektivt mellan städning och måltidshantering. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av lokalvård eller arbete i kök/servering, men viktigast är din inställning och vilja att bidra till skolans trivsel.
Anställningsvillkor
Omfattning: Deltid 80%.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning (visstid).
Period: 2026-01-07 till 2026-12-31.
Möjlighet till förlängning: Möjlighet till förlängning eller tillsvidareanställning finns, beroende på upphandling av ny matleverantör inför läsåret 2026/27.
Lön & Förmåner: Vi tillämpar kollektivavtal via Almega (Friskoleavtalet).
Ansökan Tjänsten startar direkt efter helgerna, den 7 januari 2026. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Placeringsort: Forsmark.
Kontakt: Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Fredrik Jansson, Rektor Telefon: 073-800 15 47 E-postadress: fredrik.jansson@vattenfallgymnasiet.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
E-post: rekrytering@vattenfallgymnasiet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan lokalvård". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Forsmarks Gymnasium AB
742 94 ÖSTHAMMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vattenfallgymnasiet Kontakt
Fredrik Jansson fredrik.jansson@vattenfallgymnasiet.se 073-800 15 47 Jobbnummer
