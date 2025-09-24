Serviceelektriker Brøndby Danmark
Vill du bli Bravidas nya serviceelektriker som alltid är uppdaterad med den senaste kunskapen? Och vill du kunna vara stolt över ditt arbete och ha stor frihet att fatta beslut i vardagen?
Vi söker just nu skickliga och självständiga serviceelektriker till vår elserviceavdelning i Brøndby. Hos oss är vi specialiserade på att hjälpa våra kunder med ett brett utbud av elarbeten - allt från komplexa installationer till enklare reparationer och förebyggande underhåll inom företag, industri och bostadsrättsföreningar.
Hos oss får du en varierad och flexibel vardag där uppdragen i hög grad formas av kundernas behov. Som serviceelektriker får du ett självständigt arbete med stort ansvar och frihet. Vi erbjuder goda möjligheter till yrkesmässig utveckling inom elområdet och prioriterar alltid att leverera arbete av hög kvalitet med ett professionellt förhållningssätt.
• Du är utbildad elektriker
• Du har erfarenhet av elserviceuppdrag
• Du är punktlig, engagerad och arbetar självständigt
• Du är kvalitetsmedveten och tar ansvar för dina uppgifter
• Du är bekväm med IT på användarnivå
• Du har B-körkort
Vi erbjuder
• En välutrustad servicebil - som du får ta med hem
• En arbetsplats med frihet under ansvar och högt i tak
• Ett starkt kollegialt sammanhang med god humor och informell ton
• Bra anställningsvillkor, inklusive pension, sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring
• Löpande yrkesmässig och personlig utveckling
• Ett jobb i ett företag med tydliga ambitioner och spännande projekt
Intresserad?
Kan du redan nu se dig själv i rollen? Då ser vi gärna att du skickar ditt CV så snart som möjligt.
Din ansökan behandlas självklart konfidentiellt. Vi bedömer ansökningar och kallar till intervjuer löpande, eftersom vi önskar tillsättning så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten, avdelningen eller vardagen, tveka inte att kontakta servicechef Kenneth Kjær på telefon +45 4060 0249 eller via e-post: kenneth.andersen@bravida.dk
Enligt avtal
