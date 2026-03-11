Servicecentermedarbetare
Samhällsbyggnadsförvaltningen erbjuder kreativa samtal, högt tempo, lösningsfokuserade arbetssätt och ger dig möjlighet att driva och delta i föränderliga samhällsbyggnadsprocesser. Vi är en samverkande förvaltning mellan Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun med ett brett uppdrag inom kommunernas samhällsbyggnadsprocesser.
Förvaltningen består av två huvudsakliga verksamhetsområden: teknisk verksamhet, och bygg och miljö.
Ditt uppdrag som Servicecentermedarbetare är att hjälpa medborgarna genom att ge god service i form av information, rådgivning och vägledning via inkommande telefonsamtal, ärenden via app, e-post eller via personliga besök.
Du arbetar administrativt, hanterar blanketter och inkomna handlingar samt handlägger rutin och regelstyrd administration. Du gör bedömningar om ärendet ska hanteras direkt eller lotsas vidare i organisationen utifrån fastställd rutin.
Du kommer arbeta med abonnemang för vatten, avlopp och avfall, med fakturering och tillhörande reskontra. Du kommer också att hantera transaktioner med tillhörande arbetsuppgifter så som fakturering, kravhantering och registervård.
Du tar emot felanmälan och synpunkter.
Vi vill att du verkar för användning av tjänster för självservice via web samt felanmälan via web och app. Du deltar i enhetens förbättringsarbete som består av utveckling av arbetssätt, rutiner och vår kunskapsdatabas. Du bidrar även i utvecklingsarbete i aktuellt verksamhetssystem och app.
Arbetet ska genomsyras av ett helhetsperspektiv med utgångspunkt i medborgarfokus och drivas i samstämmighet med vår värdegrund; Tillsammans! Med nyfikenhet, drivkraft och omtanke.
Vi söker dig som har gymnasieutbildning och erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, gärna i en serviceinriktad verksamhet. Du är van att möta människor via telefon och i personliga besök och känner dig trygg i att ge tydlig information, vägledning och stöd.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska och kommunicerar professionellt i både tal och skrift. Din IT-vana är hög och du arbetar obehindrat i flera system samtidigt som du hanterar ett pågående samtal. Att söka, värdera och dokumentera information är en naturlig del av ditt arbetssätt.
Eftersom rollen innehåller arbete med abonnemang, fakturering och relaterade transaktioner är det viktigt att du trivs med administrativa processer och har en god förståelse för hur struktur, noggrannhet och kvalitet påverkar helheten. Erfarenhet av ekonomiadministration eller debiteringssystem är meriterande.
Du har lätt för att skapa förtroende i mötet med andra och är skicklig på att lyssna in, ställa relevanta frågor och anpassa din kommunikation efter situation och behov. Du arbetar strukturerat, kan prioritera mellan olika ärenden och gör självständiga bedömningar inom givna ramar. Samtidigt är du en lagspelare som bidrar till ett gott samarbete och ser värdet av att utveckla arbetssätt och rutiner tillsammans med andra.
Vi tror att du är samhällsintresserad och motiveras av att göra det enkelt för medborgare att få rätt hjälp. Har du erfarenhet från kommunal verksamhet, och särskilt från debiteringssystemet EDP Future, är det meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss!
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
