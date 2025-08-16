Service- och installations elektriker
2025-08-16
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eljonsson Thomas AB i Strängnäs
ELJONSSON SÖKER EN NY ELEKTRIKER TILL TEAMET!
Är du en driven och serviceinriktad elektriker som gillar variation i arbetet och uppskattar att jobba i ett gott gäng? Då kanske det är just dig vi söker!
Vi är ett mindre företag där det är nära till kollegor och beslut.
Nu söker vi en självständig serviceelektriker med erfarenhet inom installation och felsökning - gärna med några års yrkesvana.
Om jobbet:
Som serviceelektriker hos Eljonsson arbetar du med både privat- och företagskunder, främst i Strängnäs kommun. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat:
• Rot-jobb, kök, badrum mm.
- Laddboxinstallationer
- Elcentralsbyten
- Felsökning, reparationer mm.
Utöver det praktiska arbetet ingår också administrativa uppgifter som:
• Materialbeställningar
- Tidrapportering
- Dokumentation av uppdrag
Vi värdesätter noggrant och professionellt utförda arbeten samt ett trevligt bemötande mot kunder, kollegor och samarbetspartners.
Vi söker dig som:
• Har elutbildning på minst gymnasienivå eller motsvarande, ECY-certifiering.
- Har B-körkort
- Behärskar svenska i tal och skrift
- Är självgående, strukturerad och ansvarstagande
- Kan hantera digitala verktyg för arbetsorder och rapportering
- Vet vad som krävs för att göra ett riktigt snyggt och bra jobb
Vi erbjuder:
• Egen servicebil
- Mobiltelefon
- Friskvårdsbidrag
- Trygg anställning i ett stabilt och väletablerat företag
Vi är medlemmar i Installatörsföretagen och har försäkringar genom FORA. Vi arbetar i Ahlsell Office/Entré.
Skicka din ansökan till e-postadress
Vi behandlar ansökningar löpande - vänta inte, tjänsten tillsättas när vi hittat rätt person.
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Via mail
E-post: maria@eljonsson.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elektriker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eljonsson Thomas AB
(org.nr 559240-2076), https://www.eljonsson.se/ Körkort
