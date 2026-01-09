Service Owner - Digital Commerce & Google Applications
Sway Sourcing Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Järfälla
eller i hela Sverige
Om uppdraget
Vi söker en Service Owner inom Digital Commerce till ett långsiktigt uppdrag hos en större internationell industriverksamhet. I rollen får du en nyckelposition där du ansvarar för att vidareutveckla och förvalta digitala handelslösningar med stöd av Googles applikationer och plattformar. Uppdraget kombinerar strategiskt ansvar med operativt genomförande och innebär nära samarbete med både verksamhet och teknik i en global kontext.
Du blir en central drivkraft i att säkerställa att digitala commerce-tjänster är effektiva, säkra och skalbara, samtidigt som de möter affärens behov och framtida ambitioner.
Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att samla in och förstå verksamhetens krav och omsätta dem till tydliga strategier för hur Googles applikationer bäst används inom digital commerce-ekosystemet. Du leder projekt end-to-end, från initiering och planering till genomförande, uppföljning och rapportering, med ansvar för tid, scope och kvalitet.
Arbetet omfattar även integration av Googles verktyg, såsom Google Marketing Platform, Google Cloud Platform, Google Analytics, Google Ads och Google Tag Manager, med befintliga system och plattformar. Du arbetar både med front-end- och back-end-funktionalitet, optimerar lösningar efter affärsbehov och säkerställer att robusta säkerhetsåtgärder är implementerade i enlighet med gällande regelverk och best practice.
Vidare fungerar du som rådgivare och subject matter expert, håller utbildningar för interna intressenter, ger löpande support och analyserar prestanda för att identifiera förbättringsmöjligheter som driver effektivitet och affärsvärde.
Din profil
Vi söker dig som har en relevant akademisk bakgrund inom exempelvis IT, datavetenskap eller business samt dokumenterad erfarenhet av projektledning inom digital commerce eller IT-nära verksamhet. Du har djup kompetens inom Googles applikationssvit och god förståelse för både användarnära och administrativa funktioner. Du har även erfarenhet av informationssäkerhet och att implementera säkerhetslösningar i digitala miljöer.
Du är kommunikativ, trygg i dialog med många intressenter och har förmåga att omsätta komplex data och tekniska samband till tydliga rekommendationer och beslutsunderlag. Certifieringar inom projektledning eller Google Cloud är meriterande.
Personliga egenskaper
För att lyckas i uppdraget är du strukturerad, analytisk och lösningsorienterad. Du trivs i en roll med stort ansvar, är självgående och har lätt för att skapa förtroende och samsyn mellan teknik och verksamhet. Du är bekväm i en internationell miljö och hanterar både svenska och engelska obehindrat i tal och skrift.
Övrig information
Startdatum: OmgåendeUppdragslängd: Till och med 31 december 2026Omfattning: 100 %Plats: Distans inom SverigeArbetsspråk: Svenska och engelska
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7028349-1782257". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
)
111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9676820