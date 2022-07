Service Manager till Bankgirot

Nexer Recruit AB / Datajobb / Stockholm

2022-07-31



Prenumerera på nya jobb hos Nexer Recruit AB

Vill du göra en unik resa och samtidigt arbeta i en samhällskritisk verksamhet där du får jobba i en dynamisk miljö med möjligheten att få vara top-of-your-business?Är du en erfaren Service Manager som gillar förändringar och har en drivkraft att utvecklas i takt med omvärlden? Då är du den vi söker!Hos Bankgirot får du vara med om en unik resa där det du gör påverkar en stor del av samhället.Din rollSom Service Manager ansvarar du för du för sammanhållen leverans, styrning och uppföljning av leverantörer. Utöver leveransuppföljning ur kvalitetsperspektiv ansvarar du även för:Ekonomisk uppföljningSLA och KPI-uppföljningInitiera och följa upp leveransförbättringarIntern rapportering av kvalitetsuppfyllnadVem är duVi söker dig som är drivande, lyhörd och som har gedigen erfarenhet av leverantörsuppföljning, särskilt meriterande är om du har erfarenhet av kommunikationstjänster och eller säkerhetstjänster.Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete in beställarorganisation som service manager inom IT eller i motsvarande roll i leverantörsledet. En god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska är viktigt för att lyckas i rollen.Har du erfarenhet av att arbeta inom multi-sourcade IT-miljöer är det en stor fördel. Likaså om du har erfarenhet av eller är certifierad inom ITIL.Kort intervju med Andreas Sångberg, Chef Service and Solution Management:Vad lockade dig till att fortsätta din karriär hos Bankgirot? - Jag brinner för att göra impact och att vara med om något unikt. Den förändringsresan som Bankgirot gör är spännande, utmanande samt något man aldrig kommer få vara med om igen. BG har funnits i 60 år och nästa aktör kommer säkerligen att finnas minst lika länge.Hur upplever du kulturen på Bankgirot? Mycket bra stämning, alla stöttar varandra och man exekverar komplexa situationer som ett team.Vad vill du säga till din framtida kollega? Förutom att du har möjlighet att utnyttja våra fantastiska förmåner så garanterar vi dig en unik och rolig förändringsresa där du kommer få växa i din nya roll hos oss.Visst låter det här intressant?Kontakta Rekryterare Markus Hanna, 073 031 15 81, mail: markus.hanna@nexergroup.com eller Mats Larsson, 070 301 43 74, mail: mats.larsson@nexergroup.com för mer information eller sök tjänsten här!Vad vi erbjuderPå Bankgirot blir du en del i ett företag med en viktig och central roll i betal-Sverige. Vi på Bankgirot är stolta över vår inkluderande företagskultur där medarbetarna är i fokus, och vi hoppas att du vill vara en del av den. För oss är hållbarhet och balans i livet viktigt och därför har jämställdhet, arbetsmiljö och hälsa en naturlig plats i vår vardag.Bankgirot är ett svenskt clearinghus med över 60 års erfarenhet av att leverera marknadsledande finansiell infrastruktur. Varje dag strömmar närmare 8 miljoner transaktioner eller 76 miljarder kronor genom Bankgirots betalningssystem.Våra 160 medarbetare säkerställer system som möjliggör Autogiro, E-faktura och Swish. Vi garanterar den svenska betalmarknaden med tillstånd från Finansinspektionen.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2022-07-31Enligt ö.kSista dag att ansöka är 2022-08-14Nexer Recruit AB6850342