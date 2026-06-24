Service Designer
Agile Resources AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-24
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Forma framtidens tjänster genom att kartlägga nuläge, förbättringar och skapa tydliga underlag för prioritering och effekt.
Här får du möjlighet att bidra i ett nytt affärsspår där service design används för att förstå nuläget, hitta förbättringar och skapa tydliga beslutsunderlag. Rollen passar dig som vill omsätta insikter till konkret effekt.
Om rollen
Du stöttar ett nytt affärsområde med service design.
Du kartlägger nuvarande system- och tjänstelandskap.
Du pain points, möjligheter och förbättringar.
Det här kommer du göra
Facilitera workshops och service blueprint-arbete.
Analysera nuläge och sammanställa insikter.
Stötta prioritering utifrån nytta och påverkan.
Bidra med underlag som hjälper teamet att fatta rätt beslut.
Vi söker dig som har
Gedigen erfarenhet av service design eller närliggande arbete.
Vana att facilitera och leda strukturerade dialoger.
Förmåga att se samband mellan process, behov och effekt.
Minst 8 års relevant yrkeserfarenhet.
Teknik & Verktyg
Service blueprint
Workshopfacilitering
Designmetodik
Praktisk information
Ort: Göteborg
Arbetssätt: Ej specificerat
Språk: Ej specificerat Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-b7979847e25549fc". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agile Resources AB
(org.nr 559359-5258)
417 53 GÖTEBORG Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh neethi.gopinadh@agile.nu 0760203611 Jobbnummer
9977999