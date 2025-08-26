Service Coordinator På Heltid Till Kone
Academic Work Sweden AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2025-08-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi utökar nu med en serviceinriktad medarbetare till KONE som är verksamma inom branschen för hissar, rulltrappor och automatiska dörrar. Läs mer nedan och välkommen in med din ansökan redan idag, då start är omgående!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker för KONEs räkning en Service Coordinator till huvudkontoret i Kista! Du kommer att arbeta måndag - fredag, kl. 08-17, på heltid. Starten är omgående och tjänsten startar med en gedigen utbildning.
Du erbjuds
• En händelserik arbetsplats präglad av täta interna samarbeten, där utveckling och innovation alltid står i fokus
• Du kommer att ingå i ett nära sammansvetsat team som värdesätter samarbete och att ha kul på arbetsplatsen och som hjälper varandra, är lärande och jobbar tillsammans för att skapa nöjdare kunder varje dag.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
Som Service Coordinator kommer du att sitta i ett öppet kontor tillsammans med resten av dina kollegor. Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att via telefon ta emot felanmälningar från kunder och privatpersoner. Du kommer tillsammans med dina kollegor arbeta mot att nå företagets högt uppställda servicemål. Du kommer till exempel att:
• Identifiera säkerhetssituationer och hantera dessa genom att lämna lämpliga anvisningar
• Hantera ett ärende till dess att ärendet accepterats av en tekniker
VI SÖKER DIG SOM
• Har arbetslivserfarenhet inom service
• Har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, såväl i tal och skrift, då det används i det dagliga arbetet
• Du har telefon- och datorvana
För att lyckas väl i rollen som servicemedarbetare hos KONE krävs det att du är fokuserad på att hjälpa deras kunder och dina kollegor. Du är en glad och positiv person som gillar att arbeta i en miljö där tempot stundtals är högt. Du kommer att ha mycket kontakt med företagskunder, privatpersoner, servicetekniker och arbetsledare vilket kräver god samarbetsförmåga. Du är en utpräglad lagspelare och har även förmågan att prestera individuellt. Vidare ser vi även att du förstår vikten av ett gott och professionellt beteende på en seriös arbetsplats.
Som person är du:
• Ansvarstagande
• Strukturerad
• Serviceinriktad
Övrig information
• Start: Omgående, start 6 månaders anställning med mycket goda chanser till förlängning då uppdraget och samarbetet är på lång sikt
• Omfattning: Heltid. Arbetet är förlagt måndag-fredag kl. 08-17.
• Placering: Kista
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114048". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9475302