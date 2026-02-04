Service Area Manager VVS och Sprinkler
Afry AB / Maskiningenjörsjobb / Alingsås Visa alla maskiningenjörsjobb i Alingsås
2026-02-04
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Alingsås
, Borås
, Trollhättan
, Göteborg
, Stenungsund
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-02-04Beskrivning av jobbet
Då vår tidigare Service Area Manager för VVS- och Sprinklersektionen i Alingsås gått vidare till nya utmaningar inom företaget söker vi en ny Service Area Manager som vill vara med och fortsätta utveckla AFRY.
På AFRY i Alingsås är vi idag drygt 25 medarbetare på kontoret från olika teknikgrenar. Inom VVS & Sprinklersektionen är vi 16 kollegor, placerade både i Alingsås och i Borås. Vi arbetar med i huvudsak VVS och är verksamma i alla skeden från förstudier/utredningar, via projektering till entreprenadbesiktningar m.m.
Som Service Area Manager hos oss får du en roll med stor variation, möjlighet till många kontakter och kundmöten med ansvar att nå lyckade och hållbara affärer. Du ansvarar för hela sektionens verksamhet inklusive strategier, lönsamhet, marknadsföring, kvalitet, personal och kompetensutveckling. Du ser och hör dina medarbetare och får dem att växa. Att leda och vidareutveckla dina medarbetare är viktiga delar i ditt arbete, där du förväntas utöva ett modernt och coachande ledarskap som bygger team och tydliggör de gemensamma målen för verksamheten. Din chefsroll kombinerar du med att även själv arbeta operativt i uppdrag i en roll som uppdragsledare eller specialist.
Tillsammans har vi en stor bredd och spetskompetens. Vi värdesätter och uppmuntrar samarbete med andra delar av AFRY vilket genererar spännande och utmanande uppdrag.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du är högskoleingenjör eller har motsvarande utbildning från bygg/energi/installation, alternativt har du förvärvat motsvarande kunskaper inom arbetslivet. Vi söker dig som har god erfarenhet av arbete som konsult, entreprenör eller beställare inom VVS-projektering. Du är en erfaren VVS-konsult (minst 5-10 år) och har ett intresse för installation, konstruktion och hållbart byggande. Du har lätt att förstå och delta i tekniska diskussioner och trivs i en fartfylld miljö som präglas av stark tillväxt. Vi ser gärna att du har erfarenhet från projektering av totalentreprenader. Även om vi är ett internationellt företag, behöver du behärska det svenska språket i såväl tal som i skrift för att svara mot våra kunders behov.
Vi värdesätter egenskaper som självgående, initiativtagande och affärsmässig. Du har lätt för att dela med dig av dina kunskaper och kan på ett pedagogiskt sätt förklara, både för kunder och kollegor. Du är relationsbyggande och det är en stor fördel om du har eller har börjat bygga ett nätverk i branschen. Som person är du nyfiken och intresserad av ditt teknikområde det är det som driver och ger dig energi. Självklart ser du dig själv som en lagspelare och drivs av att ständigt utvecklas. Du gillar utmaningar samt har en naturlig fallenhet för att skapa långa och hållbara relationer med kunder och kollegor. Är du dessutom en person som trivs av att arbeta i en miljö med stark tillväxt så har du hittat rätt!
Ytterligare information
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2025-02-28.
Kontaktperson för frågor:
Anders Fritzon, Service Market Area Manager HVAC West
• 46105053111anders.fritzon@afry.com
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF13723B". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9723202