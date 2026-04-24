Service
Scavico AB / Servitörsjobb / Jönköping Visa alla servitörsjobb i Jönköping
2026-04-24
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scavico AB i Jönköping
Vill du vara med och skapa magi i Jönköpings mest älskade restauranger?
Jungle Thai & Cholon söker service stjärnor inför sommaren!
Vi på Jungle Thai och vår spännande nysatsning Cholon L'Indochine - båda topp 10 på TripAdvisor i Jönköping - letar efter dig som brinner för service, smaker och människor. Till sommaren (juli-augusti) med möjlighet till förlängning erbjuder vi både heltid och deltid, framför allt kvällar och helger.
Vi söker dig som:
• Har minst två års dokumenterad erfarenhet av serveringsarbete
• Är 18 år eller äldre
• Behärskar svenska och/eller engelska i tal och skrift
• Är glad, social och lösningsfokuserad - även under press
Vi erbjuder dig:
• En plats i Jönköpings främsta serviceteam, med möjlighet att växa och utvecklas
• En trygg, avslappnad och rolig arbetsmiljö där din kärlek till mat, dryck och matupplevelser får blomstra
• Kollektivavtalad lön + tjänstepension
• Chansen att arbeta på två etablerade topprestauranger - en unik merit i branschen
Låter detta som din nästa utmaning?
Skicka en kort beskrivning av dig själv samt ditt CV till:jobb@junglethai.com
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
E-post: jobb@junglethai.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for dette jobb er "Service".
Dette er et deltidsjobb. Arbetsgivare Scavico AB
(org.nr 556429-5417)
Trädgårdsgatan 9 (visa karta
)
553 16 JÖNKÖPING Arbetsplats
Jungle Thai Restaurang & Bar Jobbnummer
9873183