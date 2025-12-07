Serveringspersonal till Sushiyaki SKÖVDE
Sushiyaki AB / Restaurangbiträdesjobb / Skövde Visa alla restaurangbiträdesjobb i Skövde
2025-12-07
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sushiyaki AB i Skövde
Vi söker en serviceinriktad, stresstålig och positiv lagspelare som självklart gillar kundkontakt. Det krävs stor initiativförmåga och flexibilitet för att trivas i rollen. Meriterat är om du tidigare arbetat med service men vi lägger störst vikt på dina personliga egenskaper. Positionen som är öppen nu är personal om 30-40 timmar i veckan.
Möjlighet till heltid finns.
Skicka ditt CV med bild & personligt brev till: rekrytering@sushiyaki.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
E-post: rekrytering@sushiyaki.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Serveringspersonal SKÖVDE". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sushiyaki AB
(org.nr 559025-3281)
Långgatan 18 (visa karta
)
541 30 SKÖVDE Arbetsplats
Sushiyaki Noodle Jobbnummer
9632176