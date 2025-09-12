Serveringspersonal till Pressklubben!

Vasagatan 50 Restaurang AB / Servitörsjobb / Stockholm
2025-09-12


Visa alla servitörsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Vasagatan 50 Restaurang AB i Stockholm

Internationella Pressklubben är en restaurang där kökschefen presenterar moderna rätter från det svenska och europeiska köket och arbetar med förstklassiga råvaror.
På Pressklubben arbetar vi med ett stort dryckessortiment där vi kontinuerligt utbildar personalen på plats och genom resor till Belgien.
Vi söker dig som är utåtriktad, stresstålig, ambitiös, initiativrik men störst vikt läggs på personligheten. Ambitionsnivån på Pressklubben är hög då det skall vara en upplevelse för gästerna att besöka restaurangen. Bra lön, bra dricks och pensionsavsättning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: info@pressklubben.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vasagatan 50 Restaurang AB (org.nr 556586-3049), http://www.pressklubben.se
Vasagatan 50 (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

Kontakt
Restaurangchef
Michael Zetterqvist
info@pressklubben.se

Jobbnummer
9506942

Prenumerera på jobb från Vasagatan 50 Restaurang AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Vasagatan 50 Restaurang AB: