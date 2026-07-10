Serveringspersonal till PG Linköping
PG i Linköping AB / Servitörsjobb / Linköping Visa alla servitörsjobb i Linköping
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Vill du vara ansiktet utåt på en genuin italiensk restaurang där kvalitet, värdskap och gästupplevelse står i centrum?
Pappa Grappa i Linköping söker nu en ny medarbetare till vårt team. Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Hos oss är du en central del av våra gästers upplevelse. Du välkomnar, guidar och skapar minnesvärda stunder genom närvaro, kunskap och personlighet.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Välkomna och ta hand om gäster med värme och professionalism
Ta beställningar samt servera mat och dryck
Guida gäster genom meny, viner och drinkar
Rekommendera passande kombinationer av mat och dryck
Säkerställa att matsal och stationer är rena och organiserade
Samarbeta nära kök och bar för ett smidigt serviceflöde
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad, social och trygg i mötet med människor
Har intresse för mat, smaker och dryck
Trivs i högt tempo och är stresstålig
Är ansvarstagande, strukturerad och lösningsorienterad
Har tidigare erfarenhet av servering (erfarenhet från bar är meriterande)
Vi erbjuder
Arbete i ett familjärt och engagerat team
Möjlighet att utvecklas inom service och restaurang
En arbetsplats där värdskap och kvalitet står i fokusSå ansöker du
Skicka CV och en kort presentation till: work@pappagrappa
Märk ansökan: PG Linköping Service
Läs mer om oss:
👉 https://www.pappagrappa.se/linkoping/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: work@pappagrappa.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PG Linköping Service". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare PG i Linköping AB
(org.nr 556867-3445), http://www.pappagrappa.se/linkoping/
Hospitaltorget 1 (visa karta
)
582 27 LINKÖPING Arbetsplats
Pappa Grappa Linköping Jobbnummer
10000085