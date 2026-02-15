Serveringspersonal till Orient Palace
2026-02-15
Vi söker dig som:
• Har yrkeserfarenhet inom servering samt vana vid kassahantering.
• Känner dig trygg i din arbetsroll och har aktiv kundkontakt.
• Trivs att arbeta i högt tempo och är stresstålig, men har även lätt att samarbeta.
• Välkomnar gäster med ett glatt leende och med stolthet ger gästerna den bästa servicen som överträffar deras förväntan.
Har goda kunskaper i svenska.
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: rekrytering@orientpalace.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde Matcenter AB
541 30 SKÖVDE Arbetsplats
Restaurang Orient Palace Jobbnummer
