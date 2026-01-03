Serveringspersonal till fjällanläggning
2026-01-03
Serveringspersonal vinter/vår 2026
Vill du arbeta där fjällen möter tradition, gemenskap och genuin gästupplevelse?
Vill du arbeta där fjällen möter tradition, gemenskap och genuin gästupplevelse?

På Trillevallens Högfjällshotell söker vi nu en positiv och serviceinriktad medarbetare till vår hotellrestaurang & bar under perioden 30 januari-12 april på en 80% tjänst. Här blir du en del av ett litet familjärt team där vi hjälps åt och tillsammans skapar minnesvärda stunder för våra gäster.
Som serveringspersonal hos oss arbetar du både i matsalen och baren under kvällarna. Du välkomnar gästerna, tar beställningar, serverar mat och dryck och ser till att de känner sig sedda och omhändertagna - oavsett om de stannar en natt eller en hel vecka.
Vi värdesätter ett varmt bemötande, glädje, noggrannhet och förmågan att ta egna initiativ när det behövs.
Vi söker dig som
har erfarenhet av a la carte servering
tycker om att arbeta i team och möta människor i alla åldrar
uppskattar ett varierat tempo där dagar sällan är exakt likadana
gillar fjällmiljö, frisk luft och kanske till och med en tur på skidor före jobbet
Du har erfarenhet av vinservering, visst bar arbete och är van vid att arbeta i kassasystem - dessa kunskaper är ett krav för tjänsten. Samtidigt lägger vi stor vikt vid din personlighet och arbetsglädje, då mötet med gästen alltid står i centrum hos oss.
Vi erbjuder
80% anställning under vintersäsongen
personalboende kan ordnas
möjlighet att utvecklas inom service och restaurang
en arbetsplats där både kollegor och gäster blir en del av upplevelsen
närhet till skidbackar och längdspår - perfekt för lediga dagar
Låter det som något för dig?
Skicka gärna ditt CV och ett personligt brev till jobb@trillevallen.com
så snart som möjligt eller senast 20 januari- urval sker löpande.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig till cecilia.lind@trillevallen.com
Välkommen till oss på Trillevallen!
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
E-post: jobb@trillevallen.com
Detta är ett deltidsjobb.
Trillevallens Högfjällshotell
837 96 UNDERSÅKER
Trillevallen Högfjällshotell
