Serveringspersonal MS Josephine, Söderköping
Royal Stockholm Cruise Line AB / Servitörsjobb / Söderköping Visa alla servitörsjobb i Söderköping
2026-02-09
, Norrköping
, Valdemarsvik
, Åtvidaberg
, Finspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Royal Stockholm Cruise Line AB i Söderköping
, Norrköping
, Linköping
, Nyköping
eller i hela Sverige
Servitriser och servitörer sökes till MS Josephine.
Fartyget trafikerar Söderköping - Harstena, Söderköping Häradskär och Capella Ecumenica, Söderköping - Barnens ö / Aspöja,- Göta kanal - Sankt Anna skärgård och Gryts skärgård
Restaurang och bar ombord.
En sittning per kryssning..
Du som söker bor i Söderköping, Norrköping eller i dess närhet samt bra om du har tillgång till eget fordon då kollektivtrafiken inte alltid passar arbetstiderna.
Hela fartyget är en rökfri zon..
Mycket goda kunskaper i svenska är ett krav enligt Transportstyrelsens säkerhetsbestämmelser.
Har du kunskaper i Tyska är detta en merit.
Engelska är en förutsättning för att kunna kommunicera med våra utländska gäster. Serveringsvana och kassavana är meriter men inget krav.
Du kommer att utbildas ombord på Göta Lejon.
Tjänsten pågår från ca mitten av juni och till ca mitten av augusti
Välkommen med din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: captain@telia.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servis MS Josephine". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Royal Stockholm Cruise Line AB
(org.nr 556204-2845)
Kanalhamnen (visa karta
)
614 32 SÖDERKÖPING Arbetsplats
Ms Josephine Kontakt
Lasse Wahlin captain@telia.com Jobbnummer
9732875