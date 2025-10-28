Serveringspersonal
2025-10-28
Servicepersonal - Extra / Deltid
Är du en positiv, serviceinriktad och glad person som gillar att ge gästerna det lilla extra? Då kan du vara den vi söker!
Vi på Björholmen Hotell & Restaurang letar nu efter engagerad servicepersonal som vill bli en del av vårt härliga team. Hos oss står gästupplevelsen i centrum - vi vill att varje måltid ska bli ett minne att ta med sig hem.
Vi söker dig som:
Är över 20 år och har erfarenhet av restaurang/service (meriterande men inget krav).
Trivs i ett högt tempo och gillar att arbeta tillsammans med andra.
Har ett gott öga för detaljer och alltid sätter gästen först.
Är flexibel, pålitlig och har en positiv inställning.
Vi erbjuder:
Ett roligt och varierande arbete i en fantastisk miljö.
Möjlighet att utvecklas inom service och restaurang.
Ett härligt arbetslag med bra sammanhållning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: sofia@skargardsfamiljen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurang". Arbetsgivare Björholmen Hotell & Restaurang AB
(org.nr 559164-0387), https://www.bjorholmensmarina.se
471 91 KLÖVEDAL Körkort
