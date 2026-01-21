Servering personal

GTR AB / Servitörsjobb / Hjo
2026-01-21


Visa alla servitörsjobb i Hjo, Tibro, Haninge, Tidaholm, Ödeshög eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos GTR AB i Hjo

Vi söker erfaren och ambitiös serveringspersonal som vill arbeta tillsammans med oss under kommande säsong.
Du trivs när tempot är högt, tycker om när det är mycket att göra och behåller lugnet även under stressiga perioder. Ta emot beställningar och serverar mat och dryck, ge våra gäster en trevlig upplevelse med högkvalitativ service, sköta enklare kassatjänst och hålla serveringsområdet rent och organiserat.
kan kommunicera väl på svenska, engelska

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: oyu.sushi@yahoo.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
GTR AB (org.nr 559470-8652)
Magasinsgatan 10 (visa karta)
544 30  HJO

Arbetsplats
Castello sushi pasta

Jobbnummer
9697906

Prenumerera på jobb från GTR AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos GTR AB: