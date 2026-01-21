Servering personal
2026-01-21
Vi söker erfaren och ambitiös serveringspersonal som vill arbeta tillsammans med oss under kommande säsong.
Du trivs när tempot är högt, tycker om när det är mycket att göra och behåller lugnet även under stressiga perioder. Ta emot beställningar och serverar mat och dryck, ge våra gäster en trevlig upplevelse med högkvalitativ service, sköta enklare kassatjänst och hålla serveringsområdet rent och organiserat.
kan kommunicera väl på svenska, engelska
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: oyu.sushi@yahoo.com
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare GTR AB
(org.nr 559470-8652)
Magasinsgatan 10
)
544 30 HJO Arbetsplats
