Seniora elkonstruktörer till Vattenfall Services

Vill du vara en del av Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet? Vattenfall Services bygger, underhåller och utvecklar elnätet och är en viktig del i arbetet med att göra Sverige fossilfritt inom en generation. För att nå deras mål behöver de fler duktiga och engagerade medarbetare! Därför förstärker de nu deras verksamhet med fler Elkonstruktörer, i hela Sverige!
OM TJÄNSTEN
Vattenfall Services bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för näringsliv och offentlig verksamhet. Bland deras kunder hittar du nät- och energibolag, industrier, kommuner, landsting och entreprenadbolag. I Sverige har vi drygt 2 300 medarbetare på ett 90-tal orter. Deras verksamhetsområden är byggnation - underhåll - konsulttjänster.
Du erbjuds
Möjligheten och friheten att styra din tid mot konkreta mål i en företagskultur som präglas av entreprenörsanda. Hos Vattenfall Services är självständighet samt resultatorientering nyckelbegrepp. De erbjuder även stora möjligheter till att bygga och bredda din kompetens tillsammans med hjälpsamma och branschkunniga medarbetare.
Dina arbetsuppgifter
Vattenfall Services kunder finns inom energi- och nätbolag, industrier, infrastrukturbolag, fastighetsbolag samt entreprenadbolag.
Tjänsten innebär att du ska designa elkonstruktioner till transformatorstationer, nätstationer och vattenkraftstationer. Vilket kan innebära allt från kontrollanläggning, lokalkraft, reläskydd mm. Du arbetar tillsammans i projekt med projektledare och andra konstruktörer inom el, mekanik och automation.
De arbetar bland annat med service och underhåll av kommunikations- och kontrollanläggningsutrustning på distributions-, region- och stamnätet. Som elkonstruktör hos Vattenfall Services kommer du arbeta med elkonstruktion i projekt av varierande storlek. Arbetet innefattar allt från renritning och uppdatering av dokumentation till nybyggnationer.
Här är exempel på arbetsuppgifter/ansvar som kan komma att ingå beroende på vilken teknisk erfarenhet du har idag:
• Upprätta fullständiga elkonstruktioner
• Konstruktionsanpassningar
• Anläggningskonstruktion i CAD-miljö
• Kontroll och renritning av befintliga ritningar
• Vid behov anta roll som konstruktionsledare för projekt
VI SÖKER DIG SOM
• Har flera års arbetslivserfarenhet av elkraftsanläggningar och schemaläsning
• Har en eftergymnasial elkraftsutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom elkraft
• Erfarenhet av arbete med elkraftsanläggningar 20-400 kV
• Du har goda kunskaper i ElprocCAD och/eller Elmaster, eller liknande elkonstruktionsverktyg
• Innehar goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Har B-körkort
Det är meriterande om du även har:
• Kunskap om reläskyddsfilosofi, konfigurering samt erfarenhet av CAD-baserad miljö
• Erfarenhet av att vara mentor till juniora elkonstruktörer
Vi söker dig som är analytisk och som gillar att lösa komplexa problem, för dig är ingenting omöjligt! Du är väl insatt inom området och vill gärna dela med dig av dina kunskaper till dina kollegor. Att ta dig an en uppgift och självständigt komma i mål är en självklarhet för dig samtidigt som du inte har några problem med att involvera andra eller be om hjälp för att klara uppgiften. Eftersom arbetet innehåller komplexa frågor vill vi även att du är strukturerad i ditt arbetssätt.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs gärna mer om Vattenfall Services här!
