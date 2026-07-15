Senior webbutvecklare till Jönköping University
Poolia AB / Webbmasterjobb / Jönköping Visa alla webbmasterjobb i Jönköping
2026-07-15
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Om rollen
Hos oss får du en nyckelroll i högskolans fortsatta digitala utveckling. Det här är en roll för dig som vill bidra med teknisk kompetens och vara med och forma hållbara digitala lösningar i en verksamhet där teknik gör verklig skillnad.
I rollen ansvarar du för utveckling och förvaltning av högskolans webbplattformar och arbetar med hela utvecklingskedjan – från teknisk utformning och implementation till vidareutveckling och förbättringsarbete. I nära samarbete med kommunikationsavdelningen, verksamheten och externa samarbetspartners utvecklar du hållbara digitala tjänster och säkerställer välfungerande integrationer.
Utvecklingen sker i en miljö där Node.js, TypeScript och React utgör grunden. Sitevision används som CMS och Git för versionshantering.
Därför ska du välja Jönköping University
På högskolan arbetar vi utifrån vår vision People First. Vi tror på ett tillitsbaserat arbetssätt där samarbete, delaktighet och engagemang skapar förutsättningar för både individens och verksamhetens utveckling.
Du blir en del av utvecklingsenheten inom IT-avdelningen – ett engagerat team med åtta medarbetare som arbetar med verksamhetsnära systemstöd för hela lärosätet. IT-avdelningen består av cirka 40 medarbetare och erbjuder en internationell och utvecklingsorienterad arbetsmiljö där kunskapsutbyte, nytänkande och samarbete är en naturlig del av vardagen.
Här får du möjlighet att utvecklas tillsammans med erfarna kollegor och bidra till högskolans fortsatta digitala utveckling.
Vi söker dig som
Har minst fem års aktuell erfarenhet av webbutveckling och trivs i en roll där tekniskt ansvar kombineras med nära samarbete.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
erfarenhet av HTML, CSS, Node.js, TypeScript och React
god erfarenhet av systemintegrationer
förståelse för arkitektur, prestanda och hållbara tekniska lösningar
goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av Sitevision och SharePoint.
Erfarenhet av att leda tekniska utvecklingsinsatser, agera beställare eller samordna arbete med interna och externa samarbetspartners är också meriterande.
Som person
Vi tror att du är en person som tar ansvar och driver ditt arbete framåt. Ett strukturerat och analytiskt arbetssätt kombineras med förmågan att samarbeta och skapa goda relationer.
Du motiveras av att omsätta behov till hållbara tekniska lösningar och trivs med att kombinera teknisk kompetens med förståelse för organisationens förutsättningar. Du är kvalitetsmedveten, serviceinriktad och uppskattar att skapa lösningar som fungerar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Du erbjuds reglerad arbetstid, flextid, möjlighet att delvis arbeta på distans samt kollektivavtal och individuell lönesättning.
Välkommen med din ansökan
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Högskolan i Jönköping är ett ungt lärosäte med internationell prägel och stark entreprenörsanda. Här bedrivs utbildning, forskning och samverkan i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega som vill bidra med sin kompetens och utvecklas tillsammans med oss. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8069786-2101538". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Norra Strandgatan 4 (visa karta
)
553 20 JÖNKÖPING Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
10003476