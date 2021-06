Senior Ux Designer Till Nexer Maverick, Malmöområdet - Nexer AB - Datajobb i Malmö

Nexer AB / Datajobb / Malmö2021-06-29Vill du skapa spännande och kreativa digitala lösningar som tar användarens upplevelser till nya höjder? Då erbjuder vi stimulerande uppdrag tillsammans med AD, front end-utvecklare och andra skarpa kollegor hos oss på Nexer Maverick. Vi söker en senior UX designer med goda kunskaper inom användarvänlighet, UX/UI design och skapa förståelse för verksamhetsnyttan.Våra kunder verkar inom allt från privata sektorn till e-handel och statliga myndigheter. De har stort förtroende för oss och vår kompetens, vilket gör att vi är med och påverkar våra projekt på djupet. Våra medarbetare kännetecknas av en affärsmässig och kundorienterad attityd, samt förmåga att snabbt ta till sig ny information och omvandla den till kreativa lösningar.Som UX designer hos oss arbetar både i projekt inhouse och ute hos kund. I rollen som UX designer kommer du att arbeta i varierande projekt där du får vara med och påverka och utveckla efter kundernas behov. Du välkomnas till ett team som har kul på jobbet, är prestigelösa, hjälpsamma och älskar nya utmaningarHur ser rollen ut?Vi söker dig som brinner för UX och att skapa engagerande, användarvänliga och nyskapande upplevelser som är väldesignade in i minsta detalj och ger önskad affärsnytta.Du har erfarenhet av att ta fram design för olika typer av digitala tjänster och produkter samt att arbeta med olika områden inom UX och kan när det behövs både utföra research, ta fram koncept, wireframes, prototyper, visuell design och göra användartester. Din design grundar sig i insikter och god kännedom om designprinciper, du kan argumentera för och motivera dina designbeslut. Du uppskattar teamarbete men är samtidigt självständig och kan driva ditt arbete framåt på egen hand.2021-06-29Vi söker dig som har förmågan att se helheten, förstår kundens behov, kan sätta dig in i användarens perspektiv. Detta kan du sedan omsätta till funktionella och väldesignade lösningar som underlättar användningen och ökar konverteringsgraden. Du trivs med att entusiasmera andra och visa på möjligheter med digitalisering och digitala användargränssnitt. Du är genuint intresserad av att skapa användarvänliga tjänster och produkter, som skapar både kund- och verksamhetsnytta.Du har lång erfarenhet och förståelse för UX, responsiva gränssnitt, tillgänglighetsanpassning, effektkartläggning och användbarhetstester.För att passa i rollen har du:En relevant utbildning inom UX-designMinst 4 års arbetslivserfarenhet som UX-designerHaft en del ansvar i projekt/uppdragHaft ledande ansvar i stora uppdrag och kan leda och utveckla kollegorDu jobbar obehindrat med wireframes och olika verktyg för att skapa klickbara prototyper, till exempel Figma, XD, sketch, invision eller zeplinDu kan grunderna för att genomföra intervjuer och observationer för at definiera behov och möjligheter för användareFörståelse och kunskap för teknik, grundstrukturer, beteendepsykologi och konverteringsoptimeringDu är kommunikativ och bra på att samarbetaDu är bra på at lyssna och ställa frågor, samt tycker om att lära dig nya sakerHar erfarenhet av att arbeta i tvärfunktionella utvecklingsteam samt självständigtDu behärskar såväl svenska som engelska i tal och skriftDu har goda kunskaper inom tillgänglighet och WCAG samt övergripande kunskap om HTML och CSS för att enkelt kunna samarbeta med front-end utvecklare.Extra plus om du behärskar HTML och CSSVi hoppas att du är nyfiken och tycker om att prova nya saker och är inte rädd för att misslyckas och prova igen och att du vill bidra med din kunskap och din erfarenhet.Dina personliga egenskaper är viktiga för oss då vill behålla den atmosfär vi har idag. Våra medarbetare kännetecknas av en affärsmässig och kundorienterad attityd, samt förmåga att snabbt ta till sig ny information och omvandla den till kreativa lösningar.Vilka är Nexer Maverick?På Nexer Maverick ser vi ljust på framtiden. Vi har ökat vår omsättning med 300 % på bara två år och uppdragen fortsätter rulla in. På Nexer Maverick har vi idag bred kompetens inom UX men eftersom uppdragen bara blir fler och större blir du en efterlängtad resurs där du direkt kommer att kunna sätta igång med intressanta uppdrag. Totalt på Nexer Maverick är vi idag ca 75 personer som skapar prisvinnande kommunikation, appar, webbsidor, e-learning, intranet, e-handel mm. Nexer Maverick är en del av Nexer vilket ger oss trygghet, styrka och teknisk bredd med spetskompetens. Samtidigt som vi har den kreativa byråns frihet.AnsökanDu är varmt välkommen att skicka in din ansökan här nedan. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via e-post, men har du frågor om tjänsten eller Maverick, hör av dig till Malin Bryntesson head of UX på Nexer Maverick på malin.bryntesson@nexergroup.com Vi tar löpande emot ansökningar, så vänta inte med att söka!Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratEnligt ö.kSista dag att ansöka är 2021-08-06Nexer AB5835873