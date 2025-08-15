Senior Systemingenjör DCS - ABB 800xA
Afry AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2025-08-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Göteborg
, Alingsås
, Stenungsund
, Borås
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-08-15Beskrivning av jobbet
AFRY Advanced Automation är en stor organisation inom AFRY, med över 700 engagerade medarbetare i Sverige hjälper vi våra kunder med avancerade tekniska lösningar.
På AFRY i Göteborg och Varberg har vi en mycket hög och bred kompetens inom Industriell IT och Automation som är nischad inom ABB 800xA med ett 20-tal automationsingenjörer. Nu behöver vi bli ännu fler!
Gruppen består av kunniga och engagerade kollegor där erfarenhets- och kunskapsdelning är en stark del av kulturen. Vi jobbar primärt i projektform och samarbetar med kollegor inom andra geografier och teknikområden. AFRY består av en fantastisk värld av ingenjörskompetens inom en mängd olika områden. När vi väver dessa samman kan vi erbjuda marknaden något som ingen annan kan. Detta ger dig möjligheter att ta del av AFRYs breda kunnande, inte minst är detta viktigt för din egen kompetensutveckling.
Vi söker en erfaren systemingenjör. Utöver att modernisera dagens industri så arbetar vi både mot underhållsorganisationer och i alla projektfaser från förstudier till genomförande och stöd mot flertalet olika industrier. För rätt person finns stora möjligheter till individuell utveckling.
Du kommer jobba med systemuppgraderingar, systemering, installation och konfiguration av serverbaserade automationssystem (primärt ABB 800xA). Våra projektleveranser sker genom experttjänster såväl som kompletta funktions- eller totalåtaganden. För denna tjänst erbjuder vi flexibel stationeringsort.
Såhär beskriver en av dina blivande kollegor teamet:
• Avdelningen präglas duktiga kollegor. Det är en stor grupp att bolla frågeställningar med kapaciteten att ta större uppdrag/projekt. Vi är specialister på 800xA och som ingenjör är det fantastiskt att tillhöra en grupp med flera likasinnade kollegor med en bred kompetens inom området.
Vi har högt i tak och ständigt kul tillsammans med en bra gemenskap.Kvalifikationer
I alla våra rekryteringar läggs stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person har du en god kommunikationsförmåga och visar engagemang och nyfikenhet. Du värderar samarbete och är alltid villig att stötta dina kollegor. Dessutom är du strukturerad och noggrann i ditt arbete. Din nyfikenhet och envishet bidrar till att du alltid vill hitta den bästa lösningen.
Erfarenhetsmässigt tror vi att du känner igen dig i följande beskrivning:
• Ingenjör, tekniker eller motsvarande med flera års erfarenhet inom industri och automation samt gedigen kompetens inom ABB 800xA på systemnivå. I synnerhet erfarenhet av komplexa IT/OT-lösningar.
• Erfarenhet av Windows-teknologi, nätverk och installationer av DCS-system.
• Erfarenhet av virtualisering (ESXI, HyperV)
• Har B-körkort då resor förekommer som en naturlig del av tjänsten.
• Behärskar både svenska och engelska mycket bra i så väl tal som skrift.
Meriterande:
• Kunskap/erfarenhet av NIS2
• Erfarenhet av applikationsprogrammering i 800xA
• Erfarenhet av äldre ABB familjer så som Advant system, Sattline mm.
• Erfarenhet/certifiering inom 800xA SHC/Advanced services
Ytterligare information
Vi erbjuder dig en flexibel arbetsmiljö och stor frihet under ansvar då vi förstår att allas liv ser olika ut. Med det sagt finns det också möjlighet att arbeta hemifrån när man så vill eller behöver om det fungerar med verksamheten. På AFRY delar vi en stark kultur som präglas av att dela kunskap och kompetensutveckling i form av interna och externa utbildningar samt individuella utvecklingsplaner.
Utöver detta erbjuder vi:
• Kollektivavtal
• Generöst årligt friskvårdbidrag och företagshälsovård
• Tjänstepension
• Förmåner via vår partner Benify
• Bonus vid tips av rekrytering
• Flexibla arbetstider
• Tillhörighet i vår fantastiska personalförening Club AFRY som anordnar roliga aktiviteter så som skidresor, träningstillfällen, stuguthyrning, gästföreläsningar och mycket, mycket mer!
Vi är flexibla vad gäller anställningsstart. Det är välkommet att kontakta oss om du börjat fundera på att byta jobb men inte riktigt är där än. Vi berättar gärna mer om vår verksamhet för möjligheter längre fram i tiden då vi löpande söker fler kollegor.
Denna anställning innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2025-08-20. På grund av semestertider kan återkoppling på din ansökan dröja längre än vanligt.
Kontakta mig gärna vid frågor:
Lukas Rynkowski, Gruppchef Automation
010-505 02 30Lukas.Rynkowski@afry.com
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF12361S". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9460608