Senior Software Engineer inom AI
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Upplands Väsby
, Södertälje
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-04Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior mjukvaruutvecklare med stark teknisk bredd inom Python och containerbaserad utveckling. Du kliver in i en ledande teknisk roll där du får vara med och designa, utveckla och vidareutveckla robusta, skalbara system samt bidra i AI-drivna initiativ. Du blir en nyckelperson för tekniska vägval, kvalitet och arbetssätt i teamet.
ArbetsuppgifterDesigna, utveckla och förvalta backend-lösningar i Python
Bygga, drifta och optimera containeriserade applikationer med Docker
Ta tekniskt ägarskap för arkitektur, kodkvalitet och tekniska beslut
Agera technical lead i projekt genom att vägleda teamet, genomföra kodgranskningar och stötta vid komplexa tekniska beslut
Samarbeta nära produktägare, designers och utvecklare för att omsätta behov till hållbara tekniska lösningar
Delta i och driva AI-relaterade initiativ, exempelvis inom maskininlärning, NLP eller datadrivna applikationer
Säkerställa god praxis kring testning, CI/CD, säkerhet och dokumentation
KravFlera års erfarenhet som mjukvaruutvecklare med tydlig senioritet
Mycket goda kunskaper i Python och relevanta ramverk/ekosystem (t.ex. FastAPI, Django eller Flask)
Stark erfarenhet av Docker och containerbaserad utveckling
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta som technical lead eller i en ledande teknisk roll
Erfarenhet av AI-projekt, exempelvis machine learning-pipelines, integrering av AI-tjänster/modeller, dataanalys eller modellträning
God förståelse för systemarkitektur, skalbarhet och prestanda
Vana att arbeta agilt och i nära samarbete med andra roller
MeriterandeErfarenhet av Kubernetes
Erfarenhet av molnplattformar (AWS, GCP eller Azure)
Erfarenhet av MLOps och att drifta AI-modeller i produktion
Erfarenhet av mentorskap eller teknisk coachningSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7170674-1823982". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9723173